"Несіть вогнегасник": Тіна Кароль спокушає довгими ніжками на гарячому фото

Шанувальникам поп-діви Тіни Кароль не до нудьги - артистка регулярно балує їх ефектними фото в розкішних або ж відвертих вбраннях, випускає несподівані дуети - приміром, з солісткою The Hardkiss Юлією Саніною, і підігріває чутки про свій роман з Даном Баланом. Новий кадр в Instagram співачки також вийшов дуже гарячим і не на жарт схвилював фанатів.

На фото Тіна зображена сидячою на підлозі в томній позі, спираючись однією рукою на стілець. На артистці чорне плаття з ну дуже пікантним розрізом на стегні і чорні колготки, а красиво витягнута ніжка дозволяє помилуватися на спокусливі вигини її фігури у всій красі.

Волосся зірки красиво розсипалося по плечах, а сама вона задумливо дивиться на камеру.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники прийшли в захват від жаркого знімка і почали обсипати компліментами Кароль.

Тіна, ти що твориш

що за сексі дрес,Тіна?

найкрасивіша, люблю тебе моя королева

Дитинко, ти просто гармата

Несіть вогнегасник

Тіна Григорівна ну не можна ж бути такою

Неймовірна

ГОРЯЧАЯЯЯ ЯКА

Яка гарна

Богиня

що ви творите, Тіна Григооьевна?!

какиеееее ноги

ВАУ! Неперевершенна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль і Юлія Саніна вразили чуттєвим дуетом. Дві відомі українські співачки записали спільну пісню, яка стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана".