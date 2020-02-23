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Нереальный праздник веселья: Холостяк 9 с невестой оторвались на карнавале в Рио

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.02.2020 - 10:58
Нереальный праздник веселья: Холостяк 9 с невестой оторвались на карнавале в Рио
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Счастливая парочка наслаждается каникулами в Бразилии

Холостяк 9 Никита Добрынин и его уже невеста, победительница проекта Дария Квиткова - настоящие любители путешествий и постоянно открывают для себя новые места. В январе парочка отдохнула на острове Бали, где шоумен сделал любимой предложение и получил согласие. А в феврале они решили исполнить давнюю мечту и отправились в Бразилию на знаменитый карнавал. Торжественное открытие уже состоялось и влюбленные поделились яркими фото и видео на своих Instagram-страничках.

Даша отправилась на карнавал в черных шортах и коротком белом топе, а также кроссовках. Так как в тот день и вечер шел дождь, они с Никитой накинули сверху плащи-дождевики. Волосы девушка собрала в пучок и весело пританцовывала под музыку, доносящуюся с проезжающих мимо платформ с танцорами.

"Мы на карнавале в Рио Де Жанейро. Вчера нам не верилось своим глазам. Столько людей принимает участие, еще больше сидит на трибунах, наблюдает, поддерживает, поет и танцует. Фантастическая энергетика в этом месте", - поделилась впечатлениями Квиткова.

Видео: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Добрынин также показал свой образ - серые шорты и белая рубашка, а на шею он повесил цветочное ожерелье.

"Мы на карнавале. Нереальный праздник веселья и масок, пышных костюмов и танцев, который устраивают лучшие школы Бразилии. Простаки не понимают зачем это все. Люди, которые могут как минимум открыть гугл, знают, что это праздник не только нарядов, а преодоления и разных исторических эпох. И самый большой кайф, что все это люди могут передать весело и в танце. Вивас, Рио!" - прокомментировал ведущий.

Видео: Никита Добрынин в Бразилии (instagram.com/nikitadobrynin)

Пользователи сети порадовались за парочку и оставили им много теплых отзывов.

  • Класс, молодцы. как круто
  • Вау вау вау так зажигательно, так ярко что атмосфера передается через экран
  • Блиин,завидую вам
  • Супер! Рио это мечта
  • Счастливые. Увидеть все это своими глазами. Супер !!!
  • Ярко! Красиво! Очень круто!
  • Шикарное зрелище
  • Безумно крутое зрелище
  • Як там яскраво!
  • Красота какая

Нереальный праздник веселья: Холостяк 9 с невестой оторвались на карнавале в Рио

Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, невеста Холостяка 9 Даша Квиткова засветила тату в необычном месте в Бразилии.

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