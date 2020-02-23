Нереальный праздник веселья: Холостяк 9 с невестой оторвались на карнавале в Рио

Счастливая парочка наслаждается каникулами в Бразилии
Холостяк 9 Никита Добрынин и его уже невеста, победительница проекта Дария Квиткова - настоящие любители путешествий и постоянно открывают для себя новые места. В январе парочка отдохнула на острове Бали, где шоумен сделал любимой предложение и получил согласие. А в феврале они решили исполнить давнюю мечту и отправились в Бразилию на знаменитый карнавал. Торжественное открытие уже состоялось и влюбленные поделились яркими фото и видео на своих Instagram-страничках.
Даша отправилась на карнавал в черных шортах и коротком белом топе, а также кроссовках. Так как в тот день и вечер шел дождь, они с Никитой накинули сверху плащи-дождевики. Волосы девушка собрала в пучок и весело пританцовывала под музыку, доносящуюся с проезжающих мимо платформ с танцорами.
"Мы на карнавале в Рио Де Жанейро. Вчера нам не верилось своим глазам. Столько людей принимает участие, еще больше сидит на трибунах, наблюдает, поддерживает, поет и танцует. Фантастическая энергетика в этом месте", - поделилась впечатлениями Квиткова.
Видео: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Добрынин также показал свой образ - серые шорты и белая рубашка, а на шею он повесил цветочное ожерелье.
"Мы на карнавале. Нереальный праздник веселья и масок, пышных костюмов и танцев, который устраивают лучшие школы Бразилии. Простаки не понимают зачем это все. Люди, которые могут как минимум открыть гугл, знают, что это праздник не только нарядов, а преодоления и разных исторических эпох. И самый большой кайф, что все это люди могут передать весело и в танце. Вивас, Рио!" - прокомментировал ведущий.
Видео: Никита Добрынин в Бразилии (instagram.com/nikitadobrynin)
Пользователи сети порадовались за парочку и оставили им много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/nikitadobrynin)
Напомним, невеста Холостяка 9 Даша Квиткова засветила тату в необычном месте в Бразилии.