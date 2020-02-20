Вселенское счастье: победительница Холостяк 9 наслаждается любовью под небом Бразилии

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Дарина Квиткова рассказала о переменах с приходом в жизнь любви

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарина Квиткова не привыкли сидеть на месте. Пара много путешествует и часто меняет города и страны. Так, в январе во время совместного отдыха на Бали Никита сделал Даше предложение и надел на палец заветное колечко. А в марте влюбленные отправятся на языковые курсы в США. Впрочем, в феврале они тоже решили долго не засиживаться в Украине и полетели в солнечную Бразилию.

Невеста экс-холостяка поделилась первыми фото из Рио-де-Жанейро, где стоит чудесная теплая погода. А виды вокруг – завораживают.

Даша позирует на фоне города, который распростерся внизу, словно на ладони. Девушка надела легкий короткий джинсовый сарафан и зажмурила глаза от блаженства.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"В любви все становится лучше, все начинает цвести. Я всегда знала, что девушка излюбленная своим мужчиной — всегда на шаг впереди. Да что уж там, нет ей дела до соревнований мелководных. Она вне игры, и вне всякого сравнения. Ощущая на себе добрые, заботливые и любящие глаза, моментально обретает в себе уверенность и несет за собой только тепло и уют.



На стыке всех мирских чувств, любовь — чувство, которое по существу является логическим свершением всего светлого и благородного, что постигает душу. Вселенское счастье ощущать все краски мира сквозь призму нерушимой любви. Куда-бы не занесло идти тактильно на тепло вновь и вновь. Пожалуйста, оденьте свою девушку в любовь. Окутайте ее шарфом нежности и заботы", - оставила вдохновляющий пост влюбленная девушка.

Ранее победительница Холостяк 9 Дарина Квиткова рассказала об изменениях во внешности, накоторые ей пришлось решиться после детской травмы.