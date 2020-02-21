Так меня видит будущий муж: невеста Холостяка 9 засветила тату в необычном месте

Вместе с любимым девушка наслаждается природой и архитектурой Бразилии
Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дария Квиткова активно готовятся к свадьбе - в январе во время отдыха на Бали шоумен попросил руки и сердца девушки и надел колечко на ее палец. Пара уже решила, что торжество состоится в Киеве в мае, а Даша начала выбирать свадебный наряд, а возможно и несколько. При этом они не сидят на месте и уже отправились в новое путешествие - на этот раз в Бразилию, где хотят посмотреть знаменитый карнавал.
На своей страничке в Instagram Квиткова поделилась новыми фото из Рио-де-Жанейро. Невеста Холостяка опубликовала два портретных кадра, которые сделал ее любимый. На одном из них она повернула голову в сторону и на ее ухе можно рассмотреть небольшую татуировку. На вопрос в комментариях Даша ответила, что это тюльпаны, а делать ее в этом месте было совсем не больно.
На втором фото девушка запечатлена вполоборота к камере. Волосы она собрала в пучок, однако несколько прядей выбились из прически и красиво обрамляют лицо.
"Вот так меня видит мой будущий муж. Какая вам нравится больше? 1 или 2", - прокомментировала избранница Добрынина.
Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Пользователи сети оставили девушке много комплиментов и теплых слов.
Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)
Ранее победительница Холостяк 9 Дария Квиткова рассказала об изменениях во внешности, на которые ей пришлось решиться после детской травмы.