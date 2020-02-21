Так меня видит будущий муж: невеста Холостяка 9 засветила тату в необычном месте

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Вместе с любимым девушка наслаждается природой и архитектурой Бразилии

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дария Квиткова активно готовятся к свадьбе - в январе во время отдыха на Бали шоумен попросил руки и сердца девушки и надел колечко на ее палец. Пара уже решила, что торжество состоится в Киеве в мае, а Даша начала выбирать свадебный наряд, а возможно и несколько. При этом они не сидят на месте и уже отправились в новое путешествие - на этот раз в Бразилию, где хотят посмотреть знаменитый карнавал.

На своей страничке в Instagram Квиткова поделилась новыми фото из Рио-де-Жанейро. Невеста Холостяка опубликовала два портретных кадра, которые сделал ее любимый. На одном из них она повернула голову в сторону и на ее ухе можно рассмотреть небольшую татуировку. На вопрос в комментариях Даша ответила, что это тюльпаны, а делать ее в этом месте было совсем не больно.

На втором фото девушка запечатлена вполоборота к камере. Волосы она собрала в пучок, однако несколько прядей выбились из прически и красиво обрамляют лицо.

"Вот так меня видит мой будущий муж. Какая вам нравится больше? 1 или 2", - прокомментировала избранница Добрынина.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пользователи сети оставили девушке много комплиментов и теплых слов.

Нет, это мы видим Вас так ,а Никита по-другому ,глубже... изнутри

Два фото гарні. Ви дуже красива на всіх ваших фото. А в людини має бути гармонія, харизма. У вас є все

А на ушке это тату?

1 фото прекрасно. Хотя ты красотка на обеих

Какая красивая

1, но вообще вы на любой фото очень очень милая

Очень нежная

Красивая

Первая нежнее) у мужчин вообще "своё" восприятие красоты...нам не всегда понятное

2 Кудряшки-кучеряшки класс!

Абалдеть, татушка в ухе? Прикольно

Очень нежная на фото

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Ранее победительница Холостяк 9 Дария Квиткова рассказала об изменениях во внешности, на которые ей пришлось решиться после детской травмы.