"Неожиданный поворот": Лилия Ребрик очаровала семейным отдыхом среди пальм

Фото: Лилия Ребрик с мужем и старшей дочкой (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая покорила трогательным фото с семьей

Популярная ведущая Лилия Ребрик признается, что просто обожет вою семью, но и иногда стремиться уединиться с мужем, хореографом Андреем Диким и провести романтический уикенд вдвоем. По ее словам, это необходимо для поддержания градуса отношений семейной пары. Вот свободное время телезвезда стремится проводить с любимыми доченьками и наслаждаться отдыхом в компании любимого мужчины и детей и даже бытовые хлопоты отходят на второй план, когда речь идет о совместном досуге. Так, Лилия неожиданно для поклонников опубликовала в Instagram фото с отдыха!

Экзотические пейзажи с пальмами натолкнули подписчиков ведущей на мысль, что она улетела в жаркие края, например, в Египет. На фото улыбчивая звезда в легком развевающемся платье запечатлена с мужем и старшей дочкой Дианой, а младшая, Полина, мирно сидит в коляске – лицо девочки ведущая пока не показала.

"Доброго теплого ранку! Початок тижня може бути й таким", - оставила она интригующую подпись.

Фото: Лилия Ребрик с мужем и детьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото вызвало ажиотаж и бурю обсуждений. Комментаторы начали гадать, куда отправилась "дикая семейка" в полном составе, а также восхищаться гармоничными отношениями пары.

"Вы чудесная и красивая семья! Будьте счастливы!", "Хорошего отдыха, вы крутые!", "Супер ранок у вас!", "Какие вы милые! Обожаю вас! Всех благ вам!", "Вот это неожиданный поворот", "Уважаю вас. Всегда везде вместе!", "Класс. Молодцы? Куда вы поехали, если не секрет? Хорошо Вам отдохнуть", - писали флллрверы

Лилия сообщила, что в пятницу уже готова приступить к работе в Киеве, поэтому постарается насладится отдыхом сполна.

Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть семейным выходом в свет с мужем Андреем Диким.

Кстати, Лилия Ребрик в красивом наряде сверкнула стройными ножками.