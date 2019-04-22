"Несподіваний поворот": Лілія Ребрик зачарувала сімейним відпочинком серед пальм

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і старшою донькою (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча підкорила зворушливим фото з родиною

Популярна ведуча Лілія Ребрик зізнається, що просто обожнює свою сім'ю, але й іноді прагне усамітнитися з чоловіком, хореографом Андрієм Диким і провести романтичний вікенд удвох. За її словами, це необхідно для підтримки градусу сосунків сімейної пари. Ось вільний час телезірка прагне проводити з улюбленими доченьками і насолоджуватися відпочинком у компанії коханого чоловіка і дітей і навіть побутові клопоти відходять на другий план, коли мова йде про спільне дозвілля. Так, Лілія несподівано для шанувальників опублікувала в Instagram фото з відпочинку!

Екзотичні пейзажі з пальмами наштовхнули підписників ведучої на думку, що вона полетіла в теплі краї, наприклад, до Єгипту. На фото усміхнена зірка в легкій сукні зображена з чоловіком і старшою донькою Діаною, а молодша, Поліна, мирно сидить в колясці – обличчя дівчинки ведуча поки не показала.

"Доброго теплого ранку! Початок тижня може бути й таким", - залишила вона інтригуючий підпис.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото викликало ажіотаж і бурю обговорень. Коментатори почали гадати, куди вирушила "дика сімейка" у повному складі, а також захоплюватися гармонійними відносинами пари.

"Ви чудова й гарна родина! Будьте щасливі!", "Гарного відпочинку, ви круті!", "Супер ранок у вас!", "Які ви милі! Обожнюю вас! Всіх благ вам!" "Ось це несподіваний поворот", "Поважаю вас. Завжди скрізь разом!", "Клас. Молодці? Куди ви поїхали, якщо не секрет? Добре Вам відпочити", - писали флллрверы

Лілія повідомила, що в п'ятницю вже готова приступити до роботи в Києві, тому постарається насолодитися відпочинком сповна.

Раніше Лілія Ребрик захопила мережу сімейних виходом у світ з чоловіком Андрієм Диким.

До речі, Лілія Ребрик в красивому вбранні блиснула стрункими ніжками.