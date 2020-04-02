Неожиданно: карантин вынудил Наоми Кэмпбелл заняться непривычным для себя делом

Наоми Кэмпбелл обожает вести свой блог в сети. Здесь есть и весьма полезные видеоуроки, сделанные ею во время занятий в спортзале. И советы, как пережить сложный период карантина, оставаясь здоровыми. Также она обожает делать селфи, показывать архивные кадры с подиумов и поздравлять многочисленных друзей с днями рождения... Все это не в новинку фанатам Черной Пантеры. Но в этот раз звезда по-настоящему удивила своих подписчиков.

Модель занялась готовкой (фото: instagram.com/naomi)

Так, культовая модель 90-х примерила на себя новую роль: идеальной хозяйки. Она опубликовала фото, на котором позирует на собственной кухне. Причем она решила взяться за довольно «трудоемкий» рецепт, которым тут же поделилась с подписчиками.

Банановый пудинг от Наоми Кэмпбелл

Ингредиенты: 1 коробка вафель; 3 чашки густых сливок; 1 х 14 унций сгущенного молока; 4–5 чашек нарезанного банана; 1,5 стакана воды; 1 коробка ванильного пудинга; ванильная эссенция; мускатный орех; корица.

В большой миске смешайте сгущенное молоко и воду. Затем добавьте смесь для пудинга, хорошо перемешайте и взбивайте в течение 2 – 3 минут. Накройте его и поместите в холодильник минимум на 4 часа. В другой большой миске взбейте сливки, добавьте в смесь немного мускатного ореха, немного корицы и немного ванильной эссенции. И поместите взбитые сливки в пудинг.

В другой миске накройте дно примерно 1/3 ванильных вафель. Поверх вафель выложите ряд бананов и 1/3 смеси пудинга. Повторите процесс еще 2 раза. Добавьте немного кусочков вафли и бананов наверх. Накройте миску плотно и дайте остыть в течение 4–6 часов.

Наоми – мастер селфи (фото: instagram.com/naomi)

На фото, которым она сопроводила пост, она выглядит счастливой и сиюящей: процесс явно доставил ей удовольствие. Одета модель в белую футболку, из аксессуаров она предпочла золотые цепочки с подвесками. Дополняет домашний образ легкий макияж и распущенные по плечам прямые волосы. Интересная деталь: розовые перчатки. Таким образом, Кэмпбелл демонстрирует свою приверженность гигиеничным нормам. Напоминим, недавно звезда взорвала сеть своим нарядом для перелета. В дорогу она надела не только защитную маску, но и защитный костюм, перчатки и очки.