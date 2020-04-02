Несподівано: карантин змусив Наомі Кемпбелл зайнятися незвичною для себе справою

Наомі Кемпбелл обожнює вести свій блог в мережі. Тут є і вельми корисні відеоуроки, зроблені нею під час занятть в спортзалі. І поради, як пережити складний період карантину, залишаючись здоровими. Також вона обожнює робити селфі, показувати архівні кадри з подіумів і вітати численних друзів з днями народження... Все це не в новинку фанатам Чорної Пантери. Але цього разу зірка по-справжньому здивувала своїх послідовувачів.

Модель зайнялася приготуванням (фото: instagram.com/naomi)

Так, культова модель 90-х приміряла на себе нову роль: ідеальної господині. Вона опублікувала фото, на якому позує на власній кухні. Причому вона вирішила взятися за досить складний рецепт, яким тут же поділилася з фанами.

Банановий пудинг від Наомі Кемпбелл

Інгредієнти: 1 коробка вафель; 3 склянки густих вершків; 1 х 14 унцій згущеного молока; 4-5 чашок нарізаного банана; 1,5 склянки води; 1 коробка ванільного пудингу; ванільна есенція; мускатний горіх; кориця.

У великій мисці змішайте згущене молоко і воду. Потім додайте суміш для пудингу, добре перемішайте і збивайте протягом 2–3 хвилин. Накрийте його і помістіть в холодильник мінімум на 4 години. В іншій великій мисці збийте вершки, додайте в суміш трохи мускатного горіха, трохи кориці і трохи ванільної есенції. І помістіть збиті вершки в пудинг.

В іншій мисці накрийте дно приблизно 1/3 ванільних вафель. Поверх вафель викладіть ряд бананів і 1/3 суміші пудингу. Повторіть процес ще 2 рази. Додайте трохи шматочків вафлі і бананів наверх. Накрийте миску щільно і дайте охолонути протягом 4–6 годин.

Наомі – майстер селфі (фото: instagram.com/naomi)

На фото, яким вона супроводила пост, вона виглядає щасливою і сяючою: процес явно доставив їй задоволення. Одягнена модель в білу футболку, з аксесуарів вона обрала золоті ланцюжки з підвісками. Доповнює домашній образ легкий макіяж і розпущене по плечах пряме волосся. Цікава деталь: рожеві рукавички. Таким чином, Кемпбелл демонструє свою прихильність гігієнічним нормам. Нагадаємо, нещодавно зірка підірвала мережу своїм вбранням для перельоту. В дорогу вона одягла не тільки захисну маску, але і захисний костюм, рукавиці та окуляри.