Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля

Знаменитая модель предстала в новом образе
Белла Хадид, которую все привыкли видеть исключительно жгучей брюнеткой, уже не раз удивляла многочисленных фанатов кардинальной сменой прически. Весной она объявила, что возвращается к своему привычному светло-русому оттенку, ближе к блонду. По словам модели, темные волосы ей навязала индустрия. Агенты девушки и ее сестры хотели видеть их в разных стилях. Сегодня и Джиджи, и Белла достигли небывалых высот в карьере и могут позволить себе не подчиняться чужим правилам.
Тем не менее остановиться на одном оттенке для Беллы непросто, она слишком сильно любит эксперименты. Благо работа ей это позволяет. За последний месяц 22-летняя красотка успела побывать и платиновой блондинкой с короткими волосами, и вновь предстать в роли горячей брюнетки. А несколько часов показа нечто совершенно неожиданное. На опубликованных кадрах в микроблоге младшая Хадид предстала в образе, напоминающем Лилу из "Пятого элемента". То же короткое красно-рыжее каре, четкие графичные стрелки и приглушенного оттенка брови.
Новый необычный образ Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)
На фото Белла отметила креативного директора по макияжу Dior Питера Филипса. Так что, скорее всего, съемка приурочена к запуску очередной новинки именитого дома. К слову, недавно популярная модель также показала несколько кадров с короткой прической в духе 90-х. Снимал ее известный фешн-фотограф Мерт Алас. Проект был создан для V Magazine. Так что Белла, известная любовью к стильным переменам, оторвалась по полной!
Интересно, что старшая сестра Беллы Джиджи, напротив, чаще всего снимается в привычном для себя образе. Ее образ "бэби-долл" с пухлыми щечками и золотистыми волосами просто обожают дизайнеры и фотографы. Недавно девушка стала лицом нового аромата от американского бренда Michael Kors. Для фотосессии на берегу океана ей сделали роскошную "мокрую" укладку и чувственный макияж.
Джиджи Хадид и Майкл Корс на презентации (видео: instagram.com/MichaelKors)
Рекламная кампания вызвала шквал эмоций и положительные отзывы у критиков. Вчера, 16 июля, в Нью-Йорке прошла презентация парфюма, который наверняка ждет оглушительный успех.