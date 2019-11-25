Неотразима: Тина Кароль блистала на Танцах со звездами в роскошном атласном платье Dolce&Gabbana

В воскресенье, 24 ноября состоялся грандиозный финал популярного шоу Танцы со звездами 2019, в рамках которого определились его победители. Триумфаторами 6 сезона стала пара Ксения Мишина и Женя Кот, которые вписали свои имена как новые легенды проекта. В этот вечер зрители увидели много эффектных танцев, ярких вокальных выступлений и конечно же роскошных нарядов. Ведущая закулисья Тина Кароль также восхитила стильным и элегантным появлением.

Для важного вечера певица выбрала атласное платье в пол нежно-розового цвета от Dolce&Gabbana. Роскошный наряд с оголенными плечами выгодно подчеркнул пышный бюст звезды. Яркий лук дополняли красиво уложенные волнами волосы и эффектный макияж, не забыла артистка и о своей любимой красной помаде, а также утонченных украшениях.

На своей странице в Instagram Кароль выложила традиционный бумеранг с шоу, также несколько снимков были опубликованы на фан-страничках поп-дивы.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Поклонники поспешили осыпать любимую певицу восторженными комментариями.

Тиночка, как всегда шикарна!

Красуня!

Тиночка вы красотка как всегда!

Тіна ви прекрасні.Кожен образ продуманий на всі100%

Таке сонечко

Плаття супер

Очень красивая девушка

Какая красивая

Кокеточка

Неперевершена

скромница

Дуже гарна

Хорошааая

Такой милый пуууууупсик. Мимишная , но в тоже время сексуальная

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль раззадорила сеть фото лишь в одних длинных перчатках.