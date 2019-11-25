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Неотразима: Тина Кароль блистала на Танцах со звездами в роскошном атласном платье Dolce&Gabbana

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Артистка выбрала для финала шоу элегантный образ

В воскресенье, 24 ноября состоялся грандиозный финал популярного шоу Танцы со звездами 2019, в рамках которого определились его победители. Триумфаторами 6 сезона стала пара Ксения Мишина и Женя Кот, которые вписали свои имена как новые легенды проекта. В этот вечер зрители увидели много эффектных танцев, ярких вокальных выступлений и конечно же роскошных нарядов. Ведущая закулисья Тина Кароль также восхитила стильным и элегантным появлением.

Для важного вечера певица выбрала атласное платье в пол нежно-розового цвета от Dolce&Gabbana. Роскошный наряд с оголенными плечами выгодно подчеркнул пышный бюст звезды. Яркий лук дополняли красиво уложенные волнами волосы и эффектный макияж, не забыла артистка и о своей любимой красной помаде, а также утонченных украшениях.

На своей странице в Instagram Кароль выложила традиционный бумеранг с шоу, также несколько снимков были опубликованы на фан-страничках поп-дивы.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Поклонники поспешили осыпать любимую певицу восторженными комментариями.

  • Тиночка, как всегда шикарна!
  • Красуня!
  • Тиночка вы красотка как всегда!
  • Тіна ви прекрасні.Кожен образ продуманий на всі100%
  • Таке сонечко
  • Плаття супер
  • Очень красивая девушка
  • Какая красивая
  • Кокеточка
  • Неперевершена
  • скромница
  • Дуже гарна
  • Хорошааая
  • Такой милый пуууууупсик. Мимишная , но в тоже время сексуальная

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль раззадорила сеть фото лишь в одних длинных перчатках.

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