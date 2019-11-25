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Неперевершена: Тіна Кароль блищала на Танцях з зірками в розкішній атласній сукні Dolce&Gabbana

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Артистка вибрала для фіналу шоу елегантний образ

У неділю, 24 листопада відбувся грандіозний фінал популярного шоу Танці з зірками 2019, в рамках якого визначилися його переможці. Тріумфаторами 6 сезону стала пара Ксенія Мішина і Женя Кот, які вписали свої імена як нові легенди проекту. У цей вечір глядачі побачили багато ефектних танців, яскравих вокальних виступів і звичайно ж розкішних нарядів. Ведуча закулісся Тіна Кароль також захопила стильною і елегантною появою.

Для важливого вечора співачка вибрала атласну сукню ніжно-рожевого кольору від Dolce&Gabbana. Розкішний наряд з оголеними плечима вигідно підкреслив пишний бюст зірки. Яскравий лук доповнювали красиво укладене хвилями волосся і ефектний макіяж, не забула артистка і про свою улюблену червону помаду, а також витончені прикраси.

На своїй сторінці в Instagram Кароль виклала традиційний бумеранг з шоу, також кілька знімків були опубліковані на фан-сторінках поп-діви.

Відео: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/_fantina)

Шанувальники поспішили обсипати улюблену співачку захопленими коментарями.

  • Тіночка, як завжди шикарна!
  • Красуня!
  • Тіночка ви красуня як завжди!
  • Тіна ві прекрасні.Кожен образ продуманий на всі100%
  • Таке сонечко
  • Плаття супер
  • Дуже красива дівчина
  • Яка гарна
  • Кокеточка
  • Неперевершена
  • скромниця
  • Дуже гарна
  • Хорошааая
  • Такий милий пуууууупсик. Мімішна , але в теж час сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль розохотила мережу фото лише в одних довгих рукавичках.

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