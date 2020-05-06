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Необычайная красотка: Настя Каменских с экстремальным декольте и в кружевах очаровала нежностью

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.05.2020 - 12:47
Необычайная красотка: Настя Каменских с экстремальным декольте и в кружевах очаровала нежностью
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица показала одновременно нежный и соблазнительный образ

Настя Каменских 4 мая отметила свой 33-й день рождения. Праздник в этом году совпал с карантином, но это ничуть не испортило настроение имениннице. Первой ее поздравил любящий муж Потап, который посвятил артистке трогательное стихотворение. Теперь же Настя поделилась фото с домашнего празднования и показала, в каком образе она встретила знаменательную дату.

Певица решила уложить волосы в фирменные упругие мелкие кудри, одну прядь артистка выпустила на лицо, что придало образу особого кокетства и шарма. На ней – шелковая блуза молочного оттенка с глубоким V-образным вырезом и прозрачная кружевная накидка. Талию Настя подчеркнула тонким шнурком-поясом в стиле бохо, в качестве украшений – золотая крупная подвеска на цепочки и серьги-ромбы с камнями. Макияж – естественный с трендовой нюововой помадой и акцентом на глаза.

"Это был прекрасный день. Спасибо всем!" - поблагодарила звезда. Поклонники тут же начали живо обсуждать ее и образ и назвали именинницу "леди Шарм".

Необычайная красотка: Настя Каменских с экстремальным декольте и в кружевах очаровала нежностью

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом

  • Какая красивая
  • Чудеса сбываются, волшебница не необычайной красоты!
  • Найкраща
  • Безумно красивая
  • Кудряшка наша, с днем рождения. Леди Шарм
  • Волшебная
  • Какая невероятная красотка
  • Вау, какая классная
  • Яка ж Ви гарнюня
  • Какая ты клеевая

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили Настю Каменских с днем рождения и показала ее фото в эффектных образах.

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Новости Украины Настя Каменских
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