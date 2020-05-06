Надзвичайна красуня: Настя Каменських з екстремальним декольте і в мереживах зачарувала ніжністю

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала одночасно ніжний і звабливий образ

Настя Каменських 4 травня відзначила свій 33-й день народження. Свято в цьому році співпало з карантином, але це нітрохи не зіпсувало настрій іменинниці. Першою її привітав люблячий чоловік Потап, який присвятив артистці зворушливий вірш. Тепер же Настя поділилася фото з домашнього святкування і показала, в якому образі вона зустріла знаменну дату.

Співачка вирішила укласти волосся у фірмові пружні дрібні кучері, одне пасмо артистка випустила на обличчя, що надало образові особливого кокетства і шарму. На ній – шовкова блуза молочного кольору з глибоким V-подібним вирізом і прозора мереживна накидка. Талію Настя підкреслила тонким шнурком-поясом в стилі бохо, в якості прикрас – велика золота підвіска на ланцюжки і сережки-ромби з камінням. Макіяж – природний з трендовою нюдовую помадою і акцентом на очі.

"Це був прекрасний день. Спасибі всім!" - подякувала зірка. Шанувальники тут же почали жваво обговорювати її і образ і назвали іменинницю "леді Шарм".

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських поділилася домашніми рецептами догляду за обличчям, волоссям і тілом

Яка гарна

Чудеса збуваються, чарівниця не надзвичайної краси!

Найкраща

Шалено красива

Кучерик наша, з днем народження. Леді Шарм

Чарівна

Яка неймовірна красуня

Вау, яка класна

Яка ж Ви гарнюня

Яка ти клейова

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов привітали Настю Каменських з днем народження і показала її фото в ефектних образах.