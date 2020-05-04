Осадчая и Горбунов показали горячие образы именинницы Каменских

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Потап и Каменских (instagram.com/kosadcha)

Ведущие опубликовали кадры с Настей Каменских из личного архива

Катя Осадчая и Юрий Горбунов как-то призналась, с кем из пар украинского шоу-бизнеса поддерживают дружеские отношения. Так, приятелями звездного семейства оказались Потап и Настя Каменских. Кроме того, Катя и Юрий біли ведущими на свадьбе влюбленных, поэтому поспешили поздравить подругу с днем рождения – 4 мая Насте исполнилось 33 года. Конечно же, первым, кто оставил трепетные слова в адрес именинницы, оказался муж артистки Потап. Он посвятил ей трогательный стих-признание в любви. А вот Юрий и Катя показала совместные фото с Настей, сделанные за кулисами различных мероприятий и концертов. На кадрах именинница позировала в весьма откровенных сценических образах.

Так, ведущая показала фото с бэкстейджа церемонии награждения "М1 Music Awards 4 сезона", которая состоялась в 2018 году. На снимке именинница позирует в пикантном наряде – на ней лишь боди словового оттенка, сетчатые колготы, блестящая короткая блузка-накидка и высокие черные ботфорты.

"З Днем народження! Мрій, кохай, добивайся цілей! Будь просто щасливою і натхненною! Далі тільки більше і бажаю нам скоріше зустрітися на червоній доріжці", – подписала кадр Осадчая.

Фото: Осадчая и Каменских (instagram.com/kosadcha)

Юрий опубликовал закулисное фото с именинницей уже с другого мероприятия. На нем Настя предстала в белом боди, поверх котрого надет полупрозрачный комбинезон телесного цвета, в точности повторяющий все изгибы ее тела. Она дополнила провокативный образ высокими лаковыми сапогами-ботфортами нюдового оттенка.

"Настюша, нехай одна за одною збуваються твої мріі, ти впевнено ідеш до їх здіснення. Пам‘ятай, навколо тебе люди, які тебе люблять", - заверил Настю Юрий Горбунов.

Фото: Настя Каменских и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показала свою семейную вылазку на природу во время карантина.