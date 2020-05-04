ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мой лягушонок: Потап сделал романтическое признание в честь 33-летия Каменских

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2020 - 09:12
Мой лягушонок: Потап сделал романтическое признание в честь 33-летия Каменских
Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап сделала нежное признание Насте

Сегодня, 4 мая, певица Настя Каменских празднует день рождения. Украинской красотке исполнилось 33 года. Конечно же, одним из первых свою возлюбленную поздравил Потап. Продюсер и рэпер поспешил опубликовать трогательный пост на своей instagram-страничке. При этом Потап опубликовал фото Насти в купальнике, сделанное во время отдыха в Мексике в январе этого года. Музыкант оставил Насте искреннее признание в любви в честь ее дня рождения!

Более того, Потап сочинил своей возлюбленной поздравление в виде стиха.

“Я люблю тебя легко, идущей вдоль по пляжу по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, чтоб опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблён будет так же как я, передайте ему ,что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ! Я люблю тебя мой лягушонок, ты делаешь меня счастливым, ты моя муза, спасибо тебе!” — пишет Потап.

Мой лягушонок: Потап сделал романтическое признание в честь 33-летия Каменских

При этом свой пост Алексей сопроводил десятками алых сердечек-смайликов.

Фолловеры Потапа пришли в восторг от его поздравления.

  • “Як же гарно!! Будьте завжди щасливі разом!!!”
  • “До мурашек!”
  • “З Днем народження, Настю. Україна пишається нею”
  • “Ооо,как же это мило! Класс”
  • “Какие же вы классные”
  • “Любовь, которая чувствуется через обычные слова! С днём рождения, Настечка”
  • “Боже, как это чудесно! Обожаю вашу пару! Вы нереально крутые, счастья вам”

Мой лягушонок: Потап сделал романтическое признание в честь 33-летия Каменских

Напомним, что 1 мая творческий дуэт “Потап и Настя” отпраздновал 14-летие! С 2017 года Потап и Настя Каменских решили поставить дуэт на паузу и пойти по сольному пути. Настя стала выступать под инициалами NK и активно движется к своей главной цели — латиноамериканский Грэмми. Потап одновременно развивается и сольно, и как участник группы MOZGI.

Долгое время исполнители скрывали свой роман, который начался еще во время существования дуэта “Потап и Настя”. Как признались позже влюбленные, их роман развивался в период, когда певец еще был женат на продюсере группы "Потап и Настя" и сосновательнице "Мозги Групп" Ирине Горовой. Однако Алексей и Ирина на момет развода (2014 год) уже какое-то время не жили вместе. Но даже после развода с Горовой Потап и Настя все равно скрывали свой роман.

Мой лягушонок: Потап сделал романтическое признание в честь 33-летия Каменских

Мой лягушонок: Потап сделал романтическое признание в честь 33-летия Каменских

Свадьба Потапа и Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

И скрывали они его до последнего! 23 мая 2019 состоялась долгожданная свадьба Насти Каменских и Алексея Потапенко. Пышная церемония с десятками известных гостей состоялась в одно из загородных комплексов под Киевом. Официальные заявления влюбленных об их отношениях последовали лишь после релиза клипа на песню Потапа “Константа”, выпущенного в ответ на украиноязычных хит NK “Обіцяю”, в котором Настя призналась в вечной любви своему избраннику.

Напомним, ранее Настя Каменских шокировала признанием о депрессии и мыслях о смерти.

Настя Каменских поделилась домашними рецептами ухода за лицом, волосами и телом Укрепляет иммунитет и здоровье: Настя Каменских научила, как навсегда распрощаться с негативом
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top