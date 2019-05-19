"Ненавижу весы": аппетитная Анна Седокова резко села на диету

Анна Седокова рассказала о своем методе похудения. Известная певица отметила, что набрала полтора килограмма, хотя она должна была худеть, и теперь она села на диету. Об этом Седокова написала на своей странице в Instagram.

"Ненавижу весы. Вот прямо считаю их худшим произведением человечества", - написала певица.

Она также заявила о том, что переходит на интервальное голодание. Это не диета, а больше образ жизни, но он способствует похудению. Методика не указывает, что нужно есть, она отвечает за время. Она указывает, когда нужно принимать пищу.

Анна Седокова рассказала о своей диете (фото: instagram.com/annasedokova)

По ее словам, в Америке ее уже давно практикуют, и даже есть специальное приложение-таймер, который устанавливаешь ты сам, в зависимости от своего распорядка дня, а оно рассчитывает твой следующий прием пищи так, чтобы добиться 13 или 16 часов голодания в сутки.

Создатель приложения, кстати, вдохновился Хью Джекманом, который использовал метод голодания во время подготовки к роли Росомахи.

И вот один из методов такого голодания 16/8, или протокол Leangains, был предложен фитнес-экспертом Мартином Беркханом и представляет собой отсутствие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 часов вы распределяете 2-3 приема пищи. Но от вредных продуктов лучше воздержаться, чтобы был эффект.

"То есть, если ты ужинаешь в девять вечера, то следующий прием пищи у тебя должен быть не раньше часа дня. Вчера я пообедала плотно в 5 и получается в 9 уже можно было завтракать. Ночью не ела. Не типичное для меня поведение. Но прекрасное чувство голода! За него многое готова отдать", - написала Седокова.

Напомним, что Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова ошеломила переменами во внешности.