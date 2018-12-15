"Некрасиво и вульгарно": Седокова возмутила фанов голой грудью (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Поклонники считают, что снимок излишне вульгарный и подчеркивает нравственные недостатки артистки

Известная украинская певица Анна Седокова, которая перебралась в Россию, снова оскандалилась в сети из-за вульгарных фото. На этот раз девушка опубликовала фото с полностью обнаженной грудью. Пошлый образ она дополнила пикантным жестом с губами и ярко-красным фоном. Снимок опубликован на странице певицы в Instagram.

"Почему мне кажется, что это фото тебе понравится больше", — написала артистка в подписи к фото.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Фанаты пришли в ярость, когда увидели снимок. Мужская часть поклонников Седоковой сыпали комплиментами, но даже многие из них не ожидали настолько "голого" фото. Фаны высказались под публикацией.

"Мдааа. В жены не годится...", "У неё всё фото с языком набок. Противно", "Господи, опять грудь. Походу нечего показать", "Не нравится", "Отписываюсь, sorry...", "Двое деток, думать уже хоть каплю нужно", — пишут разъяренные фанаты.

Некоторые даже сравнили интеллектуальные способности Седоковой и Бузовой: "Сколько бы Седокова свои сиськи и жопы не выставляла, а у Бузовой все равно больше фанатов потому что она умнее".

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/annasedokova

Напомним, что ранее Анна Седокова впечатлила новогодним нарядом с пикантным декольте.

До этого Седокова покорила сеть оригинальным новогодним фото.

Также мы писали, что Седокова высказалась о споре за наследство бывшего мужа.

Видео: (video.rbc.ua)