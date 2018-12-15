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"Негарно і вульгарно": Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)

Lite » Зірки 15.12.2018 - 12:32
"Негарно і вульгарно": Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)
Фото: (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники вважають, що знімок надміру вульгарний і підкреслює моральні недоліки артистки

Відома українська співачка Анна Седокова, яка переїхала в Росію, знову оскандалилася в мережі через вульгарні фото. На цей раз дівчина опублікувала фото з повністю оголеними грудьми. Вульгарний образ вона доповнила пікантним жестом з губами і яскраво-червоним тлом. Знімок опублікований на сторінці співачки в Instagram.

"Чому мені здається, що це фото тобі сподобається більше", — написала артистка в підписі до фото.

&quot;Негарно і вульгарно&quot;: Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/annasedokova

&quot;Негарно і вульгарно&quot;: Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Фанати прийшли в лють, коли побачили знімок. Чоловіча частина шанувальників Сєдокової сипали компліментами, але навіть багато з них не очікували настільки "голого" фото. Фани висловилися під публікацією.

"Мдааа. У дружини не годиться...", "У неї всі фото з язиком набік. Огидно", "Господи, знову груди. Походу нічого показати", "Не подобається", "Відписуюся, sorry...", "Двоє діток, думати вже хоч краплю потрібно", — пишуть розлючені фанати.

Деякі навіть порівняли інтелектуальні здібності Сєдокової і Бузової: "Скільки б Седокова свої цицьки і дупи не виставляла, а у Бузової все одно більше фанатів тому що вона розумніше".

&quot;Негарно і вульгарно&quot;: Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)

&quot;Негарно і вульгарно&quot;: Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)

&quot;Негарно і вульгарно&quot;: Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)

&quot;Негарно і вульгарно&quot;: Седокова обурила фанів голими грудьми (фото)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, що раніше Анна Седокова вразила новорічним вбранням з пікантним декольте.

До цього Седокова підкорила мережу оригінальним новорічним фото.

Також ми писали, що Седокова висловилася про спір за спадщину колишнього чоловіка.

Відео: (video.rbc.ua)

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