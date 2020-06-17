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У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2020 - 13:37
У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Красота Чикаго вызвала подозрения

Ким Кардашьян – идеальная мамочка, которая старается во всем угодить своим детям. Девочки в семье всегда окружены заботой и вниманием. Ким покупает им лучшие наряды, а также всегда идет на поводу у малышек, исполняя все их прихоти. Так, она позволила старшей дочери ходить с пирсингом. Правда, после нападок со стороны пользователей сети, звезда поспешила уточнить, что он фейковый. Теперь в центре обсуждений оказалась младшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста – Чикаго.

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

Ким с дочкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким опубликовала пару новых фото, на которых она позирует с девочкой. Сама она предстала без макияжа, чем только порадовала поклонников. Также многие отметили красоту Чикаго, которая очень похожа на свою звездную маму. Но были и те, кто подметил нечто странное в ангельском облике Чи. А именно – ее длинные изогнутые ресница.

По мнению некоторых фолловеров, они выглядят неестественно. Фанаты возмутились, что Ким делает для 2-летней девочки какие-либо бьюти-процедуры. «Я не поняла этот бьюти-трюк с ее ресницами», – написала одна из поклонниц Ким. «Наконец-то, кто-то сказал это», – согласилась вторая. «Как может девочка в 2 года иметь ресницы лучше, чем мои», – согласилась с ними третья.

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочериДевочка восхищает своей красотой (фото: instagram.com/kimkardashian)

  • О боже
  • Это ангел
  • Самая хорошенькая
  • Самая сладкая в мире
  • Так мило
  • И Чи так обожаема
  • Малышка Чи такая красивая малышка
  • У Чикаго самое красивое маленькое личико
  • Эти ресницы! Просто идеально
  • Красивый ребенок
  • О боже, ее ресницы выше всяких похвал
  • Она такая красивая, просто как ее мама

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

У нее накладные ресницы? Ким Кардашьян возмутила сеть бьюти-процедурами для 2-летней дочери

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/kimkardashian)

Напомним, на днях Ким отметила день рождения старшей дочери – Норт исполнилось 7 лет. По такому поводу звездная мама сделала трогательный пост, посвященный талантам девочки. Особенно много внимания Ким уделила страсти малышки к стильным нарядам.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Ким КардашьянКанье Уэст
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