Юная икона стиля: Ким Кардашьян показала редкие фото дочери в честь ее 7-летия

Ким Кардашьян с дочерью (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мама трогательно поздравила дочь

Ким Кардашьян – многодетная мама, которая обожает показывать жизнь своих детей. На дней старшей из них – Норт – исполнилось 7 лет. По такому поводу звезда сделала трогательный пост в своем микроблоге. Она запостила несколько фото, на которых акцент сделала на талантах своей девочки. Норт позирует в необычных нарядах, которые составила сама, как большая фэшиониста. Также она танцует, поет и просто развлекается со своими сестрами и братьями. «Поздравляю с 7-м днем рождения моего первенца Норзи! Я не могу поверить, что тебе 7 лет. С ума сойти, как пролетело время! Ты все и больше, о чем я когда-либо мечтала! Самый стильный творческий представитель Близнецов навсегда! Я люблю тебя до твоей планеты и обратно!», – написала Ким.

Норт обожает моду (фото: instagram.com/kimkardashian)

В ответ сеть просто взорвалась поздравлениями. Поклонники пишут, какая Норт хорошенькая и как быстро пролетело время. «Такая милая», «Икона», «Королева», «Самая хорошенькая девочка в мире», «Она самая лучшая», – подобные комментарии все прибавляются на странице Ким.

Девочка с мамой и папой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, малышку в сети знают как самую модную девочку из семейства Кардашьян-Дженнер. Она постоянно экспериментирует с фасонами, оттенками и новинками. Вместе с мамой девочка обожает ходить по магазинам, а еще больше – покупать ткань и самостоятельно разрабатывать дизайн одежды, доверяя пошив вещей лучшим портным. К примеру, для поездки в Японию летом Норт создала целый гардероб, о чем Ким написала в своем микроблоге.

Ким и Норт любят веселиться (фото: instagram.com/kimkardashian)

Есть у Норт и масса других талантов. Во время парижских каникул семьи Кардашьян-Уэст девочка вперые выступила на большой сцене. Это случилось во время одного из показов в рамках Недели моды, где Канье демонстрировал новую коллекцию собственного бренда Yeez. К слову, это был первый показ Yeezy за последние пять лет! В честь такого события они продумали программу более чем насыщенную. Показ прошел под открытым небом под музыкальное сопровождение Канье Уэста. А настоящим сюрпризом для собравшихся стал выход на импровизированную сцену-подиум 6-летней Норт Уэст. Девочка впервые в жизни решилась зачитать рэп перед публикой и десятками журналистов. И просто покорила публику!

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Автор: Lite