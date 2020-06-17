У неї накладні вії? Кім Кардашьян обурила мережу б'юті-процедурами для 2-річної доньки

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Краса Чикаго викликала підозри

Кім Кардашьян – ідеальна матуся, яка намагається у всьому догодити своїм дітям. Дівчатка у сім'ї завжди оточені турботою і увагою. Кім купує їм кращі вбрання, а також завжди йде на поводу у дітей, виконуючи всі їхні забаганки. Так, вона дозволила старшій дочці ходити з пірсингом. Правда, після нападок з боку користувачів мережі, зірка поспішила уточнити, що він фейковий. Тепер в центрі обговорень опинилася молодша дочка Кім Кардашян і Каньє Уеста – Чикаго.

Кім з донькою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім опублікувала пару нових фото, на яких вона позує з дівчинкою. Сама вона з'явилася без макіяжу, ніж тільки порадувала шанувальників. Також багато хто відзначив красу Чикаго, яка дуже схожа на свою зоряну маму. Але були і ті, хто помітив щось дивне в ангельському вигляді Чі. А саме – її довгі вигнуті вії.

На думку деяких фоловерів, вони виглядають ненатурально. Фанати обурилися, що Кім робить для 2-річної дівчинки якісь б'юті-процедури. «Я не зрозуміла цей б'юті-трюк з її віями», – написала одна з прихильниць Кім. «Нарешті, хтось сказав це», – погодилася друга. «Як може дівчинка в 2 роки мати вії краще, ніж мої», – погодилася з ними третя.

Дівчинка захоплює своєю красою (фото: instagram.com/kimkardashian)

О боже

Це ангел

Така гарненька

Найсолодша в світі

Так мило

І Чи така чудова

Малятко Чи така гарна дівчинка

У Чикаго найкрасивіше маленьке личко

Ці вії! Просто ідеально

Красива дитина

О боже, її вії вище всяких похвал

Вона така гарна, просто як її мама

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, днями Кім відзначила день народження старшої дочки – Норт виповнилося 7 років. З такого приводу зіркова мама зробила зворушливий пост, присвячений талантам дівчинки. Особливо багато уваги Кім приділила пристрасті малятка до стильного вбрання.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite