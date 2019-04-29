Під небом Тоскани: Осадча та Горбунов заворожили барвистими фото з Італії

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара подорожує по мальовничій Італії

Зіркова пара українських ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили провести травневі свята за кордоном - вони вирушили в мальовничу Італію. Подружжя відсвяткували Великдень в українській церкві у Флоренції, після чого поїхали подорожувати по красивому регіону Італії - Тоскані. Барвистими фотографіями знаменитості поділилися на своїх сторінках в Instagram.

Осадча відправилася в дорогу в стильному і зручному джинсовому одязі - штанах і куртці. Теледіва позувала серед вкритих жовтими квітами пагорбів, на тлі красивого неба і чарівних пейзажів.

Фото: Катя Осадча в захваті від краси Тоскани (instagram.com/kosadcha)

Щасливі Катя і Юра також зробили миле селфі, при цьому обидва були в сонцезахисних окулярах.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов в Тоскані (instagram.com/kosadcha)

"Тоскана, зустрічай :) почнемо з Кьянті. Давно збиралися в цей прекрасний італійський регіон. Винокурні, маленькі містечка і бонусом - дорога з Флоренціі до Сієни через Кастеліно ін Кьянті вважається найкрасивішою в Італії, все зніму в сторіс :) PS Ботічеллі надихався саме цими полями, коли писав свою Весну", - поділилася Осадча.

Фото: Катя Осадча в Тоскані (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же зазначив, що там "гарно, як в Україні!"

Фото: Катя Осадча в Тоскані (instagram.com/kosadcha)

Підписники захоплюються красою Італії і бажають парі відмінного відпочинку.

"Дуже гарно!!! Мрію побувати"

"Дивно, я спочатку (не читаючи текст) подумала що це західна Україна)))"

"Що людині потрібно для щастя - кохана людина і вміння насолоджуватися кожною миттю!"

"Катюша, як завжди купа позитиву від вас"

"Хорошого відпочинку"

"Гарно, альо в Україні краєвиди не гірші"

"І як ви всюди встигаєте? Насолоджуйтеся"

"Дуже гарні світлини"

"Хто добре працював ,тієї гарно відпочиваєГарних вихідних"

"Краєвиди схожі на карпатські))"

"Ви дуже класна пара"

"Ви така гарна пара,промениста"

"Катя! Ніколи не наносите макіяж! Ви без нього така гарна!"

Нагадаємо, що до цього Катя Осадча підкорила стилем на вечірці Viva! Бал. Телеведуча відвідала захід з діадемою і в фатиновой спідниці.

Крім того, Катя Осадча підкорила оригінальним образом в Барселоні. Телеведуча вибрала білий брючний костюм від українського бренду MAZINI.