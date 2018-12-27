"Не весело": Лобода с глубоким декольте пожаловалась на жизнь

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица озадачила поклонников грустным фото

Популярная певица Светлана Лобода озадачила поклонников новым постом, в котором она пожаловалась на отсутствие настроения и необходимость выходить на сцену, даже когда она не в духе. Об этом артистка написала в микроблоге Instagram.

Звезда показала фото в черном блестящем мини платье с внушительным деколье. На снимке она выглядела грустной, о чем также свидетельствовала подпись к кадру.

"Сегодня не очень-то и весело. Но...концерты по расписанию", - посетовала знаменитость своим поклонникам.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики певицы тут же посоветовали ей не падать духом и заверили, что вскоре все наладиться, а также попросили беречь себя.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Грусти нет места! Ты самая лучшая на Свете, моя любимая Lo", "Терпения Вам", "Мы всегда с вами! Не грустите. Вы прекрасны", "Пожалуйста, не переутомляйтесь! Берегите себя! Как всегда прекрасна", "Прошу, не надо грустить", - переживали за свою любимицу фанаты.

Скриншоты комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода рассказала о том, какой представляет идеальную свадьбу. Оказалось, что традиционное торжество певицу не прельщает.

Также Светлана Лобода заинтриговала фанов снимком с мужчиной. Им оказался звездный пиарщик Николай Степанов.

Кроме того, Лобода оставляла в соцсети загадочные и красноречивые послания, озадачившие ее поклонников.

Видео: РБК-Украина