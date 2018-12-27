"Не весело": Лобода з глибоким декольте поскаржилася на життя

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка здивувала шанувальників сумним фото

Популярна співачка Світлана Лобода здивувала шанувальників новим постом, у якому вона поскаржилася на відсутність настрою і необхідність виходити на сцену, навіть коли вона не в дусі. Про це артистка написала у мікроблозі Instagram.

Зірка показала фото в чорній блискучій міні сукні зі значним деколье. На знімку вона виглядала сумною, про що також свідчив підпис до кадру.

"Сьогодні не дуже й весело. Але...концерти за розкладом", - відзначила знаменитість.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники співачки тут же порадили їй не падати духом і запевнили, що незабаром все налагодитися, а також попросили берегти себе.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Смутку немає місця! Ти найкраща на Світі, моя улюблена Lo", "Терпіння", "Ми завжди з вами! Не сумуйте. Ви прекрасні", "будь Ласка, не перевтомлюйтеся! Бережіть себе! Як завжди прекрасна", "Прошу, не треба сумувати", - переживали за свою улюбленицю фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода розповіла про те, яким представляє ідеальне весілля. Виявилося, що традиційне свято співачку не приваблює.

Також Світлана Лобода заінтригувала фанів знімком із чоловіком. Ним виявився зоряний піарник Микола Степанов.

Крім того, Лобода залишала у соцмережі загадкові і красномовні послання, що спантеличили її шанувальників.

Відео: РБК-Україна