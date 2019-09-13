Оля Полякова удивила огромной татуировкой в виде огненного дракона на спине (видео)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова с радостью показывает "новинку" поклонникам

Оля Полякова показала поклонникам неожиданную “смену имиджа” или же “аксессуар”. Исполнительница в буквальном смысле поразила многотысячную армию поклонников огромным перманентным тату! Таким смелым решением Полякова удивляла гостей прошедшей 12 сентября церемонии Мисс Украина-2019. Напомним, что победительницей стала 24-летняя красотка Маргарита Паша.

Полякова же показала несколько фото татуировки. На спине певицы видим огромное изображение красного дракона, из пасти которого выходит пламя. При этом Полякова также показала одно фото, на котором дракон еще в процессе создания.

Рассмотреть рисунок можно на весьма пикантном фото с обнаженной спиной исполнительницы.

Оля Полякова с необычным тату (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Более того, чуть позже в сети появилось видео, на котором Полякова танцует на праздновании дня рождения Кати Осадчей - 12 июля телеведущая отметила свое 36-летие.

Полякова в черном платье с открытой спино демонстрирует гостям праздника свою яркую “обновку”. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Напомним, ранее Горбунов устроил трогательный сюрприз для Осадчей в ее день рождения! Телеведущий подготовил для своей возлюбленной очень трогательный подарок. Он попросил самых близких друзей оставить короткие пожелания имениннице. В видео появляются Потап и Настя Каменских, Надя Дорофеева, Елена Кравец и другие.

Также до этого Оля Полякова рассказала, кто в семье кормилец. Примечательно, что пару дней назад певицы и ее муж Вадим отпраздновали 15-летие отношений в браке!