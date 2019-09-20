"Не страшно?" Оля Полякова вразила мережу фото на даху

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка позувала у стильному стріт-стайл образі

Оля Полякова не звикла сидіти на місці – співачка відправилася з концертами в тур по Україні, а зовсім скоро її можна буде побачити в прямих ефірах шоу "Х-фактор", де вона зайняла місце судді. Через зайнятість співачка останнім часом не так часто радує фанів новими знімками на сторінці в instagram, тому вони з нетерпінням чекають кожної "появи" своєї улюблениці в мережі. А Оля вміє зробити це дуже ефектно! Наприклад, нещодавно вона показала величезне татуювання у вигляді дракона на спині. На свіжому ж знімку "Королева ночі" позує на даху.

Артистка повідомила про свій майбутній концерт у Львові, а також показала фото, зроблене на одному з львівських дахів. Шанувальники відразу ж припустили, що на фото зображена Ратуша – одна з головних визначних пам'яток міста, звідки відкриваються чудові види на околиці.

Співачка позує в джинсах-"варенках" і чорній футболці з яскравим принтом. На голові у неї стильний головний убір – бейсболка, в якості аксесуарів – масивний годинник і великий браслет на руці. Оля насолоджується видом на місто.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники не втрималися від компліментів для "суперблондинки", а також поцікавилися, чи не страшно їй на висоті.

Так гарно

Краса

Красуня

Ратуша

Не страшно було туди йти?

Бейсболка крута

Запальничка

Красуня

Най-Най!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Оля Полякова показала рідкісний кадр з чоловіком Вадимом. Пара нещодавно відсвяткувала 15-річчя спільного життя. Вона подякувала чоловіку за підтримку, терпіння і розуміння.