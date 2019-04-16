"Не стесняюсь": Влад Топалов умилил оригинальным фото с сыном

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец пожаловался на неидеальную фигуру

Молодой отец Влад Топалов с ответственностью и энтузиазмом подходить к выполнению своих родительских обязанностей. Он души не чает в маленьком сыне Михаиле или, как его еще называют в семье – Майкле. Музыкант основательно подготовился к появлению на свет ребенка – он читал специальную литературу о воспитании малышей и был счастлив лично познакомиться с одним из авторов книг о детях. А снимки папы с сыном неизменно умиляют подписчиков Влада в сети. Так, на странице в Instagram певец показал очередное трогательное фото с мальчиком.

Правда, традиционно, лица Миши на снимке не видно, зато на переднем плане можно полюбоваться крошечными ножками малыша, а вот вдалеке виднеется совсем неидеальный, по словам Влада, пресс его звездного папы.

"Да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ниче, сбросим! Главное - здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!" - написал артист.

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Кадр очень понравился подписчикам, которые даже не заметили несовершенства музыканта, зато им бросилось в глаза то, насколько трепетно певец относится к малышу.

"Такая прелесть", "Папа хороший! Мама еще лучше! Здоровья малышу и пусть растет на радость вашей прекрасной паре!", "Как же это умилительно", "Зато ты папа! Это ж круче", "Спасибо Вам за Вашу искренность, Влад! Это хорошее качество! Будьте здоровы и счастливы всей семьей!", "Какие хорошенькие маленькие ножки", "Вы настоящий. А это лучше напомаженных зацикленных идеальных!" - отмечали комментаторы.

Напомним, что Регина Тодоренко пожаловалась на трудности материнства и показала непростые будни мамы малыша.

Ранее, Регина Тодоренко умилила снимком с сыночком Михаилом. Телеведущая пока не решилась показать лицо ребенка.