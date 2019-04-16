"Не соромлюся": Влад Топалов розчулив оригінальним фото з сином

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак поскаржився на неідеальну фігуру

Молодий тато Влад Топалов з відповідальністю і ентузіазмом підходити до виконання своїх батьківських обов'язків. Він дуже любить маленького сина Михайла або, як його ще називають в родині – Майкла. Музикант грунтовно підготувався до появи на світ дитини – він читав спеціальну літературу про виховання малюків і був щасливий особисто познайомитися з одним з авторів книг про дітей. А знімки тата з сином незмінно розчулюють підписників Влада в мережі. Так, на сторінці в Instagram співак показав чергове зворушливе фото з хлопчиком.

Щоправда, традиційно, обличчя Міші на знімку не видно, зате на передньому плані можна помилуватися крихітними ніжками малюка, а ось вдалині видніється зовсім неідеальний, за словами Влада, прес його зіркового тата.

"Так, я дуже жирний став! І не соромлюся цього! Нічо, скинемо! Головне - всім здоровим бути! Всіх люблю і обіймаю міцно!" - написав артист.

Фото: Влад Топалов з сином (instagram.com/vladtopalovofficial)

Кадр дуже сподобався підписникам, які навіть не помітили недосконалість музиканта, зате їм впало у вічі те, наскільки трепетно співак відноситься до малого.

"Така ідилія", "Тато хороший! Мама ще краще! Здоров'я малюку і нехай росте на радість вашій прекрасній парі!", "Як же це зворушливо", "Зате ти тато! Це ж крутіше", "Спасибі Вам за Вашу щирість, Влад! Це гарна якість! Будьте здорові і щасливі всією родиною!", "Які гарненькі маленькі ніжки", "Ви справжній. А це краще напомаджених зациклених ідеальних!" - відзначали коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поскаржилася на труднощі материнства і показала непрості будні мами малюка.

Раніше, Регіна Тодоренко розчулила знімком з синочком Михайлом. Телеведуча поки не зважилася показати обличчя дитини.