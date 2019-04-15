Все ему не нравится: Регина Тодоренко показала суровые материнские будни (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина эмоционально комментирует недовольный плач сына

Регина Тодоренко показала один из сложных моментов своих "суровых" материнских будней. Так, телеведущая опубликовала видео, на котором слышно плач маленького ребенка. Не сложно догадаться, что плачет сынок телеведущей – Миша. Напомним, что мальчик родился в начале декабря 2018 года. Так что ему еще нет и года. Отец ребенка – музыкант Влад Топалов.

Телеведущая едет в машине. При этом она в обычной одежде, без макияжа и укладки – выглядит немного уставшей и "замученной". На фоне – детский плач, который Тодренко эмоционально и в артистичной для себя манере комментирует.

"Ехать в машине не нравится! Смотреть в окно не нравится! Сидеть – не нравится, лежать тоже не нравится… Пожрал – не нравится!" – забавно комментирует ролик Тодоренко, которое опубликовала у себя в сториз. Соответствующее видео также было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Тяжелые материнские будни Регины Тодоренко

5.12.2018 у Регины и Влада Топалова родился сын Михаил #регинатодоренко

video: instagram/reginatodorenko pic.twitter.com/wxS3MbgXHZ — MyGlamWish (@glam_wish) April 15, 2019

Отметим, что после рождения первенца Регина Тодоренко достаточно быстро вернулась "в строй". Телеведущая вернулась к предыдущим проектам (к примеру, шоу "Мейкаперы") и даже взялась за новые. У нее выстроилась очередь интервью, фото- и видеосъемок. Но самое главное – Тодоренко на личном опыте демонстрирует, как можно быстро и эффективно вернуться к прежней форме.

Не так давно Тодоренко опубликовал несколько фото в купальнике. И очень приятно "шокировала" своих поклонников. На снимках Регина выглядит просто превосходно. Стройные ножки, уже проглядывается пресс.

"На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, так как не видно моих жирненький боков, они все спрятались в песок", - кокетничает Тодоренко. Ее поклонники уверены, что телеведущая скромно напрашивается на комплименты.

Также напомним, что до этого Регина Тодоренко умилила фото с сыночком. Телеведущая пока что не показывает лицо сына. Зато в кадр попала "сладка" детская ножка.