ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Все ему не нравится: Регина Тодоренко показала суровые материнские будни (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2019 - 16:36
Все ему не нравится: Регина Тодоренко показала суровые материнские будни (видео)
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина эмоционально комментирует недовольный плач сына

Регина Тодоренко показала один из сложных моментов своих "суровых" материнских будней. Так, телеведущая опубликовала видео, на котором слышно плач маленького ребенка. Не сложно догадаться, что плачет сынок телеведущей – Миша. Напомним, что мальчик родился в начале декабря 2018 года. Так что ему еще нет и года. Отец ребенка – музыкант Влад Топалов.

Телеведущая едет в машине. При этом она в обычной одежде, без макияжа и укладки – выглядит немного уставшей и "замученной". На фоне – детский плач, который Тодренко эмоционально и в артистичной для себя манере комментирует.

"Ехать в машине не нравится! Смотреть в окно не нравится! Сидеть – не нравится, лежать тоже не нравится… Пожрал – не нравится!" – забавно комментирует ролик Тодоренко, которое опубликовала у себя в сториз. Соответствующее видео также было опубликовано в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Отметим, что после рождения первенца Регина Тодоренко достаточно быстро вернулась "в строй". Телеведущая вернулась к предыдущим проектам (к примеру, шоу "Мейкаперы") и даже взялась за новые. У нее выстроилась очередь интервью, фото- и видеосъемок. Но самое главное – Тодоренко на личном опыте демонстрирует, как можно быстро и эффективно вернуться к прежней форме.

Регина Тодоренко с сыном

Не так давно Тодоренко опубликовал несколько фото в купальнике. И очень приятно "шокировала" своих поклонников. На снимках Регина выглядит просто превосходно. Стройные ножки, уже проглядывается пресс.

"На этом фото я горжусь ракурсом, который подобрал фотограф, так как не видно моих жирненький боков, они все спрятались в песок", - кокетничает Тодоренко. Ее поклонники уверены, что телеведущая скромно напрашивается на комплименты.

Также напомним, что до этого Регина Тодоренко умилила фото с сыночком. Телеведущая пока что не показывает лицо сына. Зато в кадр попала "сладка" детская ножка.

Не мешай парню фоткаться! Тодоренко умилила сеть фото с племянником Пирсинг и татуировки: Регина Тодоренко рассказала о предмете своей гордости
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Регина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь