Не справились бы: Тодоренко и Топалов объяснили, как стали "лучшими" родителями

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Музыкант признался, кому обязан своими знаниями о воспитании малыша

Популярная телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов всего четыре месяца тому стали родителями и с головой окунулись в мир совсем новых для них забот и хлопот. Сыночек Михаил дарит им немало радости, но, как и всем мамам и папам малышей, артистам порой приходиться непросто, ведь возникает немало вопросов о воспитании и правильном подходе к ребенку, ответы на которые они часто черпают из книг. Именно об этом сообщил Влад в Instagram, похваставшись личным знакомством с автором популярной познавательной литературы о детях.

Молодой отец рассказал, что является настоящим поклонником книг Людмилы Петрановской больше года. Вначале он скептически отнесся к необходимости изучения литературы о детях, но потом буквально с головой ушел в чтение.

«Наша любимая Людмила Петрановская. Вот уже больше года мы являемся поклонниками ее книг. А теперь и имеет удовольствие общаться лично! Напросились, называется! Когда первый раз Регина мне дала книгу Людмилы, я крайне лениво ее взял. Но, открыв, не смог оторваться. Настолько все становится понятно! Без нее мы бы точно не справились!" - признался музыкант.

Фото: Влад Топалов, Регина Тодоренко и Людмила Петрановская (instagram.com/vladtopalovofficial)

Свой текст Влад сопроводил совместным фото с писательницей и показал Регину без макияжа. Телеведущая предстала перед подписчиками в клетчатой рубашке с незамысловатой прической – собранными в хвост волосами.

Под снимком скопилось немало комментариев от подписчиков. Они похвалили молодых родителей за сознательный подход к ответственному делу – воспитанию малыша.

"Надеюсь, вы не упустили свой шанс задать личные вопросы про воспитание своего карапуза! Желаю сил, удачи и терпения! Быть родителем - это большой труд. Старайтесь находить время для отдыха. Это особенно актуально для Регины. Берегите ее!", "Обалдеть! Ну, вы крутые! Продвинутые мыслящие родители", "Вы классные!", "Я на вас смотрю, вы такие хорошие и подходите друг другу", "Какие вы молодцы!" - отмечали комментаторы, одаривая Влада и Регину комплиментами.

Ранее Регина Тодоренко показала, как порой непросто ей приходится сыночком Михаилом. В шуточной форме она рассказала, что малышу часто что-то приходиться не по вкусу и он громко сообщает об этом.

Кстати, молодая мама Регина Тодоренко быстро возвращается в форму после родов. Она переживала, как будет выглядеть в кадре в купальнике, ведь от рождения Миши, или как она называет сыночка – Майкла, не прошло и полугода! Впрочем, пляжная фотосессия в Дубае показала, что фигура звезды выглядит просто замечательно.