"Не так просто": Тодоренко рассказала, как подготовка к свадьбе поставила ее в тупик

Регина Тодоренко продолжает делиться с поклонниками новыми деталями прошедшей свадьбы. Напомним, что Тодоренко и Влад Топалов пышно отпраздновали свадьбу еще 3 июля в Сорренто, Италия. Однако эмоций и впечатлений им хватит на всю жизнь. А тем для постов – еще на год вперед. Телеведущая так и отмечает, мол, немного "понадоедает" со своей свадьбы. А что делать, так много всего, о чем хотелось бы рассказать.

На этот раз Регина посвятила пост теме свадебного декора. А также познакомила подписчиков с мастерицей, которая занималась праздничным оформлением торжества.

Кроме того, Тодоренко опубликовала несколько фото, на которых виден масштаб проделанной работы. Следует отдать должное, над декорированием свадьбы Тодоренко и Топалова отлично потрудились.

Декор на свадьбе Тодоренко и Топалова (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Знакомьтесь!!! Это Юля - декоратор нашей свадьбы! Сейчас будет история. Основанная на моем личном опыте", - начинает свой пост Регина.

Далее Тодоренко призналась, что совсем не думала о такой важной составляющей торжества, как декорирование пространства. Телеведущей казалось, что сама вилла, где они сыграли свадьбу, уже сама по себе может служить "декором". Однако все оказалось намного глобальнее.

"Раньше мне казалось, что самое сложное в подготовке к свадьбе – это выбрать свадебное платье, но все оказалось не так просто. Мы уже выбрали место для церемонии, свадебное платье шилось, список гостей был составлен, когда ко мне подошел муж и сказал: "Кстати, завтра нам надо встретиться с декоратором, подумай, как бы ты хотела украсить нашу свадьбу". Что?? Нам нужен декоратор? Мне казалось, что сама вилла - уже украшение, в ней был прекрасен каждый уголок, но встретившись на следующий день с Юлей Шакировой, я поняла, что она сделает наш праздник еще красивее! Юля как-то очень тонко почувствовала меня и то, что я хочу. И мы полностью, и безоговорочно доверились ей! Она продумала каждую мелочь, начиная от украшения самого места проведения церемонии, до цвета лака на ногтях подружек невесты. Все вокруг было сказочно красиво! Спасибо тебе за то, что создала эту сказку для нас!" – подытожила Регина.

Декор на свадьбе Тодоренко и Топалова (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко поспешили оставить комментарии под ее новым постом:

"Какая красотища!"

"Прекрасная белая сказка. Свадебные цветы"

"Самая красивая свадьба за последние время"

"Какие вы красивые"

"Какая красота, я сейчас пересматриваю свои свадебные фото))) и тут фото Регины"

"Безумно красиво"

"Роскошная пара, стильная свадьба"

"Как стильно все сделано, такие красавчики"

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, не так давно телеведущая Леся Никитюк показала селфи с Региной Тодоренко, сделанные еще 3 июля на свадьбе. При этом Никитюк уже определилась и загадала подарок на свою свадьбу, который бы хотела получить от Тодоренко.

Также до этого Тодоренко и Топалов откровенно рассказали о семейной жизни. Пара отметила, что у них "кипят итальянские страсти".