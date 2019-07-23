"Не так просто": Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

Регіна Тодоренко продовжує ділитися з шанувальниками новими деталями весілля. Нагадаємо, що Тодоренко і Влад Топалов пишно відсвяткували весілля ще 3 липня у Сорренто, Італія. Однак емоцій і вражень їм вистачить на все життя. А тем для постів – ще на рік вперед. Телеведуча так і зазначає, мовляв, трохи "понадоедает" зі свого весілля. А що робити, так багато всього, про що хотілося б розповісти.

На цей раз Регіна присвятила пост темі весільного декору. А також познайомила підписників з майстринею, яка займалася святковим оформленням урочистості.

Крім того, Тодоренко опублікувала кілька фото, на яких видно масштаб виконаної роботи. Слід віддати належне, над декоруванням весілля Тодоренко і Топалова відмінно попрацювали.

Декор на весілля Тодоренко і Топалова (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Знайомтесь!!! Це Юля - декоратор наше весілля! Зараз буде історія. Заснована на моєму особистому досвіді", - починає свій пост Регіна.

Далі Тодоренко зізналася, що зовсім не думала про таку важливу складову урочистості, як декорування простору. Телеведучій здавалося, що сама вілла, де вони зіграли весілля, вже сама по собі може служити "декором". Проте все виявилося набагато глобальніше.

"Раніше мені здавалося, що найскладніше у підготовці до весілля – це вибрати весільну сукню, але все виявилося не так просто. Ми вже вибрали місце для церемонії, весільне плаття шилося, список гостей був складений, коли до мене підійшов чоловік і сказав: "До речі, завтра нам треба зустрітися з декоратором, подумай, як би ти хотіла прикрасити наше весілля". Що?? Нам потрібен декоратор? Мені здавалося, що сама вілла - вже прикраса, у неї був прекрасний кожен куточок, але зустрівшись на наступний день з Юлею Shakirova, я зрозуміла, що вона зробить наше свято ще красивіше! Юля якось дуже тонко відчула мене і те, що я хочу. І ми повністю і беззастережно повірили! Вона продумала кожну дрібницю, починаючи від прикраси самого місця проведення церемонії, до кольору лаку на нігтях подружок нареченої. Все навколо було казково красиво! Спасибі тобі за те, що створила цю казку для нас!" – підсумувала Регіна.

Декор на весілля Тодоренко і Топалова (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники Тодоренко поспішили залишити коментарі під її новим постом:

"Яка краса!"

"Прекрасна біла казка. Весільні квіти"

"найкрасивіша весілля за останні час"

"Які ви красиві"

"Яка краса, я зараз переглядаю свої весільні фото))) і тут фото Регіни"

"Шалено красиво"

"Розкішна пара, стильне весілля"

"Як стильно все зроблено, такі красунчики"

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, не так давно телеведуча Леся Нікітюк показала селфі з Регіною Тодоренко, зроблені ще 3 липня на весіллі. При цьому Нікітюк вже визначилася і загадала подарунок на своє весілля, який би хотіла отримати від Тодоренко.

Також до цього Тодоренко і Топалов відверто розповіли про сімейне життя. Пара відзначила, що у них "киплять італійські пристрасті".