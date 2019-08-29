"Не бойтесь быть собой": Alyona Alyona рассказала, как справилась с насмешками

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, которая более известна под именем Alyona Alyona, откровенно поделилась с поклонниками личной историей и переживаниями по поводу своей внешности. Артистка, которая недавно была номинирована на международную премию Anchor, призналась на своей instagram-страничке, что была очень неуверенна в себе из-за насмешек одноклассников, однако друзья помогли ей справиться с комплексами.

Алена опубликовала фото без макияжа, на котором счастливо улыбается. Она отметила, как важно найти своих людей, которые увидят в тебе красоту, которую ты можешь не замечать сама.

"Когда мне было 15 и я начала ездить в школу в Барышевке, я познакомилась с новыми подругами в автобусе. Мы начали тесно общаться после школы и одна из них заметила, насколько я не уверена в себе", - вспомнила девушка.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

По словам артистки, именно подруга помогла ей взглянуть на себя по-новому.

"Как-то она пригласила меня к себе в гости. Мы много говорили о вншности, а в конце разговора она посадила меня перед зеркалом и сказала: "Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри – у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но ведь твоя улыбка очень искренняя и заразная. У каждого человека есть то, что в нем красивое". И я поняла – то, как вижу себя я, очень отличается от того, как видят меня люди. Никогда не обращайте внимания на хейтеров, не бойтесь быть собой и пересмотрите взгляды на себя. Так вы сможете увидеть красоту в себе", - поделилась рэперша.

Подписчики поблагодарили Алену за вдохновляющую историю и оставили множество теплых отзывов.

Какая мудрая подруга. Тебе повезло )

Это лучшее что я читал за последний месяц. Ален, делись своими историями по чаше)

One love) хочеться пишатися Україною коли в ній є такі таланти

Ты крутая) и красива. Нет не красивых людей)

золоті слова

Дякую за те, що ділишся

Дуже влучно і мотивуюче сказано

В тобі прекрасна ти, в мені я і ми всі різні, у тому і є індивідуальність! Усі неможуть бути як під копірку....

Супер подруга

Мотивуюче

Круто, когда есть такие друзья

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, что недавно рэперша Alyona Alyona поразила сеть своим детским фото.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona откровенно рассказала о травле в школе. По словам артистки, ей пришлось пережить много издевательств по поводу ее фигуры.