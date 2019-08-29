"Не бійтеся бути собою": Alyona Alyona розповіла, як впоралася з насмішками

Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, яка більш відома під ім'ям Alyona Alyona, відверто поділилася з шанувальниками особистою історією і переживаннями з приводу своєї зовнішності. Артистка, яка нещодавно була номінована на міжнародну премію Anchor, зізналася на своїй instagram-сторінці, що була дуже невпевнена в собі через глузування однокласників, однак друзі допомогли їй впоратися з комплексами.

Олена опублікувала фото без макіяжу, на якому щасливо посміхається. Вона зазначила, як важливо знайти своїх людей, які побачать в тобі красу, яку ти можеш не помічати сама.

"Коли мені було 15 і я почала їздити в школу в Баришівці, я познайомилася з новими подругами в автобусі. Ми почали тісно спілкуватися після школи і одна з них помітила, наскільки я не впевнена в собі", - пригадала дівчина.

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

За словами артистки, саме подруга допомогла їй поглянути на себе по-новому.

"Якось вона запросила мене до себе в гостi. Ми багато говорили про зовнiшнiсть, а в кiнцi розмови вона посадила мене перед дзеркалом i сказала: "Тобi можуть не подобатися твої ноги, але поглянь — в тебе гарне волосся. Тобi можуть не подобатися твої плечі, але поглянь, якi в тебе гарнi пальцi та нiгтi. Тобi може не подобатися пiдборiддя, але ж твоя посмiшка дуже щира та заразна. У кожноi людини є те, що в нiй гарне та красиве". I я зрозуміла — те, як бачу себе я, дуже вiдрiзняється вiд того, як бачать мене люди. Ніколи не зважайте на хейтерів, не бійтеся бути собою та перегляньте погляди на себе. Так, ви зможете побачити красу в собi", - поділилася рэперша.

Підписники подякували Альоні за надихаючу історію і залишили багато теплих відгуків.

Яка мудра подруга. Тобі пощастило )

Це найкраще що я читав за останній місяць. Ален, поділися своїми історіями з чаші)

One love) хочеться пишатися Україною коли в ній є такі таланти

Ти крута) і красива. Немає негарних людей)

золоті слова

Дякую за те, що ділишся

Дуже влучно і мотивуюче сказано

В тобі прекрасна ти, в мені я і ми всі різні, у тому і є індивідуальність! Усі неможуть бути як під копірку....

Супер подруга

Мотивуюче

Круто, коли є такі друзі

Скріншот коментарів (instagram.com/alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що нещодавно рэперша Alyona Alyona вразила мережу своїм дитячим фото.

Раніше повідомлялося про те, що Alyona Alyona відверто розповіла про цькування в школі. За словами артистки, їй довелося пережити багато знущань з приводу її фігури.