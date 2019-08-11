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"Найди дыньки": Леся Никитюк устроила провокационный квест для подписчиков


Поклонники тут же окрестили любимицу "Королевой арбузов"

 Леся Никитюк продолжает исследовать Украину в комфортабельной "Le маршрутке", открывать для своих подписчиков интересные места и красивые виды в рамках тревел-шоу по родной стране.

 Изюминкой этих странствий телеведущая сделала своеобразный квест, она  публикует фото в своем Instagram и предлагает подписчикам отгадать, где сделан кадр. Самые внимательные путешественники легко справляются с этой задачей, однако иногда снимки вызывают и горячие споры по поводу локаций.
 В этот раз Леся придумала не менее увлекательное задание, запечетлив себя на горе арбузов знаменитость предложила найти среди них дыни. 

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Найди диньки на фото", - подписала Никитюк снимок.
Фолловері оценив шутку Леди Ле предложили несколько вариантов ответов и сразу же определили в какой области сейчас путешествует ее яркая маршрутка.

  • Арбузная царевна))
  • С заработков на Киев, для продажи или на варенье)
  • Неужели работу изменили, Лесюня? Сезон он такой ....
  • Булочки вижу, арбузы под ними, а где же дыньки ???
  • Вот это ... арбузы !!!)
  • Олесенька, спасибо Тебе за хорошее фото, как раз о детстве вспомнил), сижу плачу. Вот так, уже не вернешь
  • Только две нашел. больше нету
  • Почем арбузы ???
  • Арбузная Дива
  • По-любому такие сочные
  • Лэся на тыквах. Угадай, какой самый сладкий
  • крутая фотка
  • под мышкой
  • Здесь хорошие арбузики
  • Царица арбузов
 

Скриншот: Комментарии  к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что в похожем образе Никитюк уже позировала на одном из кадров, только тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами, чем позабавила своих почитателей.

Кстати, образ с велосипедками телеведущая довольно часто эксплуатирует в поездке. Не сковывающий движения и одновременно тредовый лук Леся Никитюк выбрала для прогулок по Каменец-Подольскому. 

Но не только своими нарядами удивляет Леся Никитюк, недавно она заворожила красотами Украины на необычном фото.

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