"Найди дыньки": Леся Никитюк устроила провокационный квест для подписчиков

Поклонники тут же окрестили любимицу "Королевой арбузов"
Леся Никитюк продолжает исследовать Украину в комфортабельной "Le маршрутке", открывать для своих подписчиков интересные места и красивые виды в рамках тревел-шоу по родной стране.
Изюминкой этих странствий телеведущая сделала своеобразный квест, она публикует фото в своем Instagram и предлагает подписчикам отгадать, где сделан кадр. Самые внимательные путешественники легко справляются с этой задачей, однако иногда снимки вызывают и горячие споры по поводу локаций.
В этот раз Леся придумала не менее увлекательное задание, запечетлив себя на горе арбузов знаменитость предложила найти среди них дыни.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Найди диньки на фото", - подписала Никитюк снимок.
Фолловері оценив шутку Леди Ле предложили несколько вариантов ответов и сразу же определили в какой области сейчас путешествует ее яркая маршрутка.
Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Стоит отметить, что в похожем образе Никитюк уже позировала на одном из кадров, только тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами, чем позабавила своих почитателей.
Кстати, образ с велосипедками телеведущая довольно часто эксплуатирует в поездке. Не сковывающий движения и одновременно тредовый лук Леся Никитюк выбрала для прогулок по Каменец-Подольскому.
Но не только своими нарядами удивляет Леся Никитюк, недавно она заворожила красотами Украины на необычном фото.