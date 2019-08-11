"Найди дыньки": Леся Никитюк устроила провокационный квест для подписчиков

Леся Никитюк продолжает исследовать Украину в комфортабельной "Le маршрутке", открывать для своих подписчиков интересные места и красивые виды в рамках тревел-шоу по родной стране.

Изюминкой этих странствий телеведущая сделала своеобразный квест, она публикует фото в своем Instagram и предлагает подписчикам отгадать, где сделан кадр. Самые внимательные путешественники легко справляются с этой задачей, однако иногда снимки вызывают и горячие споры по поводу локаций.

В этот раз Леся придумала не менее увлекательное задание, запечетлив себя на горе арбузов знаменитость предложила найти среди них дыни.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Найди диньки на фото", - подписала Никитюк снимок.

Фолловері оценив шутку Леди Ле предложили несколько вариантов ответов и сразу же определили в какой области сейчас путешествует ее яркая маршрутка.

Арбузная царевна))

С заработков на Киев, для продажи или на варенье)

Неужели работу изменили, Лесюня? Сезон он такой ....

Булочки вижу, арбузы под ними, а где же дыньки ???

Вот это ... арбузы !!!)

Олесенька, спасибо Тебе за хорошее фото, как раз о детстве вспомнил), сижу плачу. Вот так, уже не вернешь

Только две нашел. больше нету

Почем арбузы ???

Арбузная Дива

По-любому такие сочные

Лэся на тыквах. Угадай, какой самый сладкий

крутая фотка

под мышкой

Здесь хорошие арбузики

Царица арбузов

Скриншот: Комментарии к посту Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Стоит отметить, что в похожем образе Никитюк уже позировала на одном из кадров, только тогда украинская телеведущая позировала в загоне с овцами, чем позабавила своих почитателей.

Кстати, образ с велосипедками телеведущая довольно часто эксплуатирует в поездке. Не сковывающий движения и одновременно тредовый лук Леся Никитюк выбрала для прогулок по Каменец-Подольскому.

Но не только своими нарядами удивляет Леся Никитюк, недавно она заворожила красотами Украины на необычном фото.