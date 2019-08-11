"Знайди дыньки": Леся Нікітюк влаштувала провокаційний квест для підписників

Леся Нікітюк продовжує досліджувати Україну в комфортабельній "Le маршрутці", відкривати для своїх підписників цікаві місця і красиві види в рамках тревел-шоу по рідній країні.

Родзинкою цих мандрів телеведуча зробила своєрідний квест, вона публікує фото в своєму Instagram і пропонує підписникам відгадати, де зроблений кадр. Найуважніші мандрівники легко справляються з цим завданням, однак іноді знімки викликають гарячі суперечки з приводу локацій.

Цього разу Леся придумала не менш захоплююче завдання, сфотографував себе на горі арбузов знаменитість запропонувала знайти серед них дині.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Знайди диньки на фото", - підписала Никитюк знімок.

Фолловери оцінивши жарт Леді Ле запропонували кілька варіантів відповідей і відразу ж визначили в якій області зараз подорожує її яскрава маршрутка.

Кавунова царівна))

З заробітків на Київ, для продажу або вареннячко)

Невже роботу змінили, Лесюня? Сезон він такий ....

Булочки бачу, кавуни під ними, а де ж дыньки ???

Ось це ... кавуни !!!)

Олесенька, дякую за гарне фото, якраз про дитинство згадав), сиджу плачу. Ось так, вже не повернеш

Тільки дві знайшов. більше немає

Почом кавуни ???

Кавунова Діва

По-любому такі соковиті

Лэся на гарбузах. Вгадай, який найсолодший

крута фотка

під пахвою

Тут хороші арбузики

Цариця кавунів

Скріншот: Коментарі к посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Варто відзначити, що в подібному образі Никитюк вже позувала на одному з кадрів, тільки тоді українська телеведуча позувала в загоні з вівцями, чим потішила своїх шанувальників.

До речі, образ з велосипедками телеведуча досить часто експлуатує в поїздці. Він не сковує рухи і є одночасно тредовим, тому його Леся Нікітюк вибрала для прогулянок по Кам'янець-Подільському.

Але не тільки своїми нарядами дивує Леся Нікітюк, нещодавно вона заворожила красотами України на незвичайному фото.