"Знайди дыньки": Леся Нікітюк влаштувала провокаційний квест для підписників

Шанувальники одразу ж охрестили улюбленицю "Королевою арбузов"
Леся Нікітюк продовжує досліджувати Україну в комфортабельній "Le маршрутці", відкривати для своїх підписників цікаві місця і красиві види в рамках тревел-шоу по рідній країні.
Родзинкою цих мандрів телеведуча зробила своєрідний квест, вона публікує фото в своєму Instagram і пропонує підписникам відгадати, де зроблений кадр. Найуважніші мандрівники легко справляються з цим завданням, однак іноді знімки викликають гарячі суперечки з приводу локацій.
Цього разу Леся придумала не менш захоплююче завдання, сфотографував себе на горі арбузов знаменитість запропонувала знайти серед них дині.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"Знайди диньки на фото", - підписала Никитюк знімок.
Фолловери оцінивши жарт Леді Ле запропонували кілька варіантів відповідей і відразу ж визначили в якій області зараз подорожує її яскрава маршрутка.
Скріншот: Коментарі к посту Лесі Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Варто відзначити, що в подібному образі Никитюк вже позувала на одному з кадрів, тільки тоді українська телеведуча позувала в загоні з вівцями, чим потішила своїх шанувальників.
До речі, образ з велосипедками телеведуча досить часто експлуатує в поїздці. Він не сковує рухи і є одночасно тредовим, тому його Леся Нікітюк вибрала для прогулянок по Кам'янець-Подільському.
Але не тільки своїми нарядами дивує Леся Нікітюк, нещодавно вона заворожила красотами України на незвичайному фото.