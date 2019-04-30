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"Найди 10 отличий": Наталья Могилевская позабавила фото в прозрачной юбке

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2019 - 12:39
"Найди 10 отличий": Наталья Могилевская позабавила фото в прозрачной юбке
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица обладает отличным чувством юмора

Известная певица Наталья Могилевская не привыкла сидеть на месте – недавно она завершила всеукраинский тур, сейчас выступает с мотивационными мастер-классами, а ее неуемной энергии хватает на все! Исполнительница не забывает о тренировках, с удовольствием посещает зал и придерживается правильного питания даже по праздникам. Так, звезда показала в Instagram забавное фото с спортивных лосинах и розовой фатиновой юбке, на котором она выглядит, словно балерина.

Артистка дополнила наряд черной базовой футболкой с оригинальной надписью на английском: "Замолчи и тренируйся". Также она предложила поклонникам найти десять отличий между своим снимком и картиной на стене, причем сделала это с абсолютно невозмутимым видом. Чувства юмора знаменитости, похоже, не занимать! Впрочем, пример для сравнения на иллюстрации лишь побудил поклонников певицы одарить свою любимицу массой комплиментов и с уверенностью констатировать, что Наталья пребывает в превосходной физической форме!

"Найди 10 отличий. Всем веселых светлых праздников!" - лаконично подписала яркие снимки певица.

&quot;Найди 10 отличий&quot;: Наталья Могилевская позабавила фото в прозрачной юбке

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники не удержались и начали наперебой задаривать Наталья искренними комплиментами, а некоторые даже отметили, что у украинской примы-балерины Екатерины Кухар появилась достойная конкурентка.

"Вот еще один достойный соперник Катерины Кухар", "Наталья, Вы Супер! Всегда на Высоте!", "Мне кажется, вы всегда остаетесь собой. Поэтому от вас такое тепло", "Очень красивое фото", "Сочетание юмора и безупречного вкуса! Уважаю!", "Вы самая красивая певица и самая талантливая!", "Наташа вы здесь выглядите на 18 лет! А отличие одно, красотка!" - писали комментаторы.

&quot;Найди 10 отличий&quot;: Наталья Могилевская позабавила фото в прозрачной юбке

Фото: Наталья Могилевская о своим тренером (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также певица показала совместный снимок со своим тренером Ниной Радзиевской. Коуч и ее звездная подопечная запечатлены в одинаковых позах, демонстрируя грацию и баланс.

Напомним, что Наталья Могилевская опубликовала селфи без макияжа. Фото было сделано во время поездки в Индию, куда певица периодически летает для развития духовных практик.

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