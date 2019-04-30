"Знайди 10 відмінностей": Наталія Могилевська потішила фото в прозорій спідниці

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка володіє відмінним почуттям гумору

Відома співачка Наталя Могилевська не звикла сидіти на місці – нещодавно вона завершила всеукраїнський тур, зараз виступає з мотиваційними майстер-класами, а її невгамовної енергії вистачає на все! Виконавиця не забуває про тренування, із задоволенням відвідує зал і дотримується правильного харчування навіть по святах. Так, зірка показала в Instagram кумедне фото з спортивних лосинах і рожевій фатиновій спідниці, на якому вона виглядає, немов балерина.

Артистка доповнила вбрання чорною базовою футболкою із дотепним написом англійською: "Замовчи і тренуйся". Також вона запропонувала шанувальникам знайти десять відмінностей між своїм знімком і картиною на стіні, причому зробила це з абсолютно незворушним виглядом. Почуття гумору знаменитості, схоже, не займати! Втім, приклад для порівняння на ілюстрації лише спонукав шанувальників співачки обдарувати свою улюбленицю масою компліментів і з упевненістю констатувати, що Наталя перебуває у чудовій фізичній формі!

"Знайди 10 відмінностей. Всім світлих веселих свят!" - лаконічно підписала яскраві знімки співачка.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники не втрималися і почали навперебій задаровувати Наталія щирими компліментами, а деякі навіть відзначили, що в української прими-балерини Катерини Кухар з'явилася гідна конкурентка.

"Ось ще один гідний суперник Катерини Кухар", "Наталя, Ви Супер! Завжди на Висоті!", "Мені здається, ви завжди залишаєтеся собою. Тому від вас таке тепло", "Дуже гарне фото", "Поєднання гумору та бездоганного смаку! Поважаю!", "Ви найкрасивіша співачка і найталановитіша!", "Наташа тут ви виглядаєте на 18 років! А відмінність одна, красуня!" - писали коментатори.

Фото: Наталя Могилевська про своїм тренером (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також співачка показала спільний знімок зі своїм тренером Ніною Радзієвською. Коуч і її зоряна підопічна відображені в однакових позах, демонструючи грацію і баланс.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська опублікувала селфі без макіяжу. Фото було зроблено під час поїздки в Індію, куди співачка періодично літає для розвитку духовних практик.