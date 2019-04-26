Наталья Могилевская заговорила о личном: Счастлива родиться заново!

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица показала нежное фото с цветами

Популярная певица Наталья Могилевская – очень гармоничная, сильная и разносторонняя личность. Певица увлекается духовными практиками, занимается йогой, пишет книги, дает концерты и танцует, каждый раз доказывая на сцене, что звание победителя шоу Танцюють всі досталось ей по праву. Так, оказалось, что артистку часто приглашают на лекции и мастер-классы в качестве спикера, где она может поделиться свои опытом и мудростью с дугими. Об этом она написала в Instagram.

После выхода в свет книги певицы "Наталья Могилевская. Худеем вместе", она стала еще ближе к своему слушателю и зрителю, получив возможность на личных встречах открыто общаться и передавать свои знания и навыки.

"После выхода книги меня стали часто приглашать на закрытые тренинги с мастер-классами для больших компаний. Это становится частью моей жизни. Я счастлива общаться с моим зрителем так близко, и счастлива поделиться своим практическим опытом. Ведь мне не раз пришлось родиться заново", - написала она.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Также артистка сопроводила вдохновляющий текст жизнерадостным фото. Очаровательная Наталья с естественным и нежным макияжем позирует на фоне белоснежного букета.

Подписчики восхитились внешним видом и внутренней силой певицы и посешили нааписать ей немало теплых слов.

"Красивая!", "Говорите на любую тему, все будет интересно послушать! Просто невероятный опыт получает каждый Ваш фанат при общении с Вами, Наталья", "Наталья, вы такая очаровательная, милая, нежная на фото а цветы такие белоснежные", "Великая труженица и умница! Наташа, счастья Вам!", "Человек с большой буквы!", "У вас очень красивые глаза.И цветы вам к лицу", - отмечали восторженные поклонники.

Напомним, что Наталья Могилевская показала фото без макияжа, сделанное во время поездки в Индию.

Ранее она предложила поклонников угадать, куда отправилась на отдых и поделилась стихотворением собственного сочинения.