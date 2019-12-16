"Я очень плохой продюсер": Наталья Могилевская поразила неожиданным признанием (видео)

Наталья Могилевская и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

По словам Могилевской, у нее есть талант к преподавательской деятельности

Наталья Могилевская - однозначно одна из самых многогранных звезд украинского шоу-бизнеса. Артистка успела зарекомендовать себя не только как популярная певица, но также как автор песен, композитор, телеведущая и актриса. Более того, Наталья также раскрыла свой танцевальный талант на шоу Танцы со звездами, став его победительницей в 2017 году. Кроме того, еще одна грань творчества Натальи - продюсирование молодых исполнителей и коллективов. К примеру, Могилевская была продюсером женского коллектива “Real O”, где в свое время солистками были Регина Тодоренко, Светлана Тарабарова, Яна Соломко и другие известные сегодня исполнительницы и ведущие.

Однако недавно Наталья сделала неожиданное признание. Могилевская отметила: “Я очень плохой продюсер”. Об этом украинская исполнительница заявила в интервью программе “Світське життя” с Катей Осадчей.

Так, Осадчая отметила, что Могилевская продюсировала немало исполнителей: “У тебя за плечами немало звезд, которых ты продюсировала, которых ты вырастила, - Регина Тодоренко, Влад Дарвин, Монатик какое-то время работал у тебя. Не растерялись ли они, приходят ли они к тебе общаться?” - спрашивает Осадчая.

“Вот на днях пришла Регина… Когда нам 18, мы хотим сделать такую сепарацию: “Папа, всё, что ты говорил, - это неправда. Мама, ты меня достала”... И где-то когда нам 30 мы возвращаемся. Говорим: “Мама, папочка, боже, спасибо вам, как же я не понимал, что это было?!” Поэтому я привыкла к тому, что они сначала идут, увольняются, хотят быть самостоятельными, а потом возвращаются”.

И вновь Осадчая уточнила, что у продюсеров так или иначе случаются ссоры с их подопечными. Не было ли у Натальи желания поссориться, запретить своему подопечному или подопечной исполнять песни и т.д.

“Эта клетка должна быть открытой, если это твоя птица, она вернется. Она должна знать, что всегда есть такая возможность. Это первое. А во-вторых, я вообще не продюсер! Половина сегодняшней сцены - это люди, которых я открыла… То, как нужно было бы им наступать на горло, оно б делало деньги несчастливыми для меня. Я женщина. Я хочу быть свободной, мягкой. У меня есть талант, я хочу быть преподавателем. Поэтому сейчас у меня детская школа. Но я очень плохой продюсер”, - призналась Наталья Могилевская.

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Напомним, что не так давно Регина Тодоренко удивила признанием о конфликте с Могилевской. Когда Регина решила уйти из коллектива “REAL O” и начать свою сольную карьеру, продюсер группы Могилевская была против этого.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла”, - призналась Тодоренко.

Долгожданная встреча Тодоренко и Могилевской состоялась лишь в этом году, во время одного из эфиров шоу Танцы со звездами 2019, где Регина была в роли ведущей балкона.