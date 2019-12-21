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Наталья Могилевская в прозрачной юбке раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.12.2019 - 14:09
Наталья Могилевская в прозрачной юбке раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Артистка восхитила откровенным образом и отменным чувством юмора

Наталья Могилевская сейчас влюблена и счастлива - певица призналась в чувствах к любимому в новой песне "Покохала", а также разоткровенничалась о деталях их судьбоносной встречи. Впрочем, звезда предпочитает пока что не раскрывать личность и лицо избранника. Однако 44-летняя артистка просто-таки светится, что не раз отмечали ее поклонники. На новом снимке в своем Instagram она примерила весьма пикантный образ и дала совет об отношениях.

Наталья опубликовала оригинальное фото, на котором позирует в соблазнительном наряде - пиджаке с анималистическим принтом и поясом и прозрачной юбке. Завершают эффектный лук серебристые босоножки на каблуке и красивые украшения.

Звезда позирует вместе с манекеном в стильном костюме, оперевшись на его плечо. В подписи она в шутку отметила, что именно с таким мужчиной можно построить прекрасные отношения.

"Девочки, если в отношениях с мужчиной у вас все прекрасно, скорее всего, это манекен", - написала Могилевская.

Наталья Могилевская в прозрачной юбке раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Фолловеры оценили яркий образ и шутку певицы и засыпали ее комплиментами.

  • Сто пудово
  • Ты выходишь замуж? Бегают по интернету твои фото с каким-то красавцем, ландшафтным дизайнером
  • Кавалеры закончились, капец
  • браво!
  • Тогда у меня муж манекен
  • Намек?
  • Скорее всего вы их бесбашенных выбираете.
  • Звучит смешно, но это правда
  • Это точно)))
  • Точняк, мудро сказано
  • Гениально
  • Самые красивые ноги украинского шоу-бизнеса

Наталья Могилевская в прозрачной юбке раскрыла секрет гармоничных отношений с мужчинами

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, каких мужчин теперь предпочитает. Певица рассказала, как подходила к выбору "своего" мужчины раньше и что изменилось сейчас.

Наталья Могилевская призналась, почему не загадывает желания в новогоднюю ночь Не разглядываю: Наталья Могилевская призналась, каких мужчин теперь предпочитает
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