Настя, остановись! Каменских сверкнула пышной грудью в откровенных образах

Певица посоветовала поклонникам начинать день с любви к себе
Настя Каменских не сбавляет оборотов и на карантине, а в сети стала появляться еще чаще. Певица регулярно балует своих многочисленных поклонников яркими фото в эффектных образах, а также делится мотивирующими советами и полезными лайфхаками. Во время самоизоляции артистка не забывала о спорте и усердно поддерживала форму - по мнению некоторых фанов, Настя даже слишком исхудала!
На новых фото в своем Instagram Каменских предстала в соблазнительных луках с пикантным декольте, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст. Так, сексапильная певица позировала в черной юбке и черном бюстгальтере с золотистыми узорами. Одну руку она поднесла к своим пышным кудрям, а вторую уперла в бедро.
"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя", - посоветовала фанатам Настя.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
А на следующем кадре звезда покоряет лучезарной улыбкой - и снова-таки глубиной декольте! Красотка запечатлена в белом откровенном наряде, массивных сережках и эффектным макияжем на лице.
"И не забывайте улыбаться", - подписала солнечное фото супруга Потапа.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Снимки вызвали бурную реакцию у поклонников певицы - в комментариях они осыпают Настю комплиментами, а некоторые даже беспокоятся, что она уже слишком исхудала и призывают остановиться.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Настя Каменских показала, с чего чаще всего начинается ее утро.
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Автор: Lite