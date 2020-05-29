Настя, остановись! Каменских сверкнула пышной грудью в откровенных образах

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица посоветовала поклонникам начинать день с любви к себе

Настя Каменских не сбавляет оборотов и на карантине, а в сети стала появляться еще чаще. Певица регулярно балует своих многочисленных поклонников яркими фото в эффектных образах, а также делится мотивирующими советами и полезными лайфхаками. Во время самоизоляции артистка не забывала о спорте и усердно поддерживала форму - по мнению некоторых фанов, Настя даже слишком исхудала!

На новых фото в своем Instagram Каменских предстала в соблазнительных луках с пикантным декольте, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст. Так, сексапильная певица позировала в черной юбке и черном бюстгальтере с золотистыми узорами. Одну руку она поднесла к своим пышным кудрям, а вторую уперла в бедро.

"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только когда полюбит самого себя", - посоветовала фанатам Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

А на следующем кадре звезда покоряет лучезарной улыбкой - и снова-таки глубиной декольте! Красотка запечатлена в белом откровенном наряде, массивных сережках и эффектным макияжем на лице.

"И не забывайте улыбаться", - подписала солнечное фото супруга Потапа.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Снимки вызвали бурную реакцию у поклонников певицы - в комментариях они осыпают Настю комплиментами, а некоторые даже беспокоятся, что она уже слишком исхудала и призывают остановиться.

Настя, остановись худеть! Ты, конечно, прекрасна, но, блин, Настя, ты становишься похожа на всех и уже перестаешь быть особенностью!

Очень крутая

Какая красавица

Какая ты красивая девушка

Богиня

У вас очень красивые глаза

Крута...діваха

Така гарнюня,

Секс

Великолепная

Испаночка!

Шикарная, с Потапом идеальная пара!!!

Настенька, вы очень похудели!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских показала, с чего чаще всего начинается ее утро.

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Автор: Lite