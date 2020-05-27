Особенно загадочная: Настя Каменских показала, с чего начинается ее утро

Певица очаровала сеть милым фото со своей любимой собачкой
Настя Каменских активно ведет свой блог в Instagram и постоянно делится с поклонниками моментами из своей жизни, а также полезными советами и яркими луками. Недавно певица решила похвастаться своей пластикой и грациозностью и устроила соблазнительный танец живота на камеру. А на новом фото артистка показала, с чего зачастую начинается ее утро.
Конечно же, с "обнимашек" с любимой собачкой Мими! Настя опубликовала милый кадр со своей любимицей - она сидит на полу в красно-белом спортивном костюме и нежно обнимает собачку. На лице у Каменских легкий нюдовый макияж, а волосы свободно разбросаны по плечам.
"Утро начинается с Мими. Она сегодня особенно загадочная. Интересно, о чем она думает? Какие ваши варианты?" - прокомментировала исполнительница.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фолловеры оценили чувство юмора Насти и принялись делиться своими вариантами, о чем же может думать Мими, не забывая отвешивать комплименты ее хозяйке.
Скриншот комментариев
Ранее Потап показал Настю Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной.
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Автор: Марина Настевич