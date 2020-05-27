ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Особенно загадочная: Настя Каменских показала, с чего начинается ее утро

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2020 - 17:57
Особенно загадочная: Настя Каменских показала, с чего начинается ее утро
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица очаровала сеть милым фото со своей любимой собачкой

Настя Каменских активно ведет свой блог в Instagram и постоянно делится с поклонниками моментами из своей жизни, а также полезными советами и яркими луками. Недавно певица решила похвастаться своей пластикой и грациозностью и устроила соблазнительный танец живота на камеру. А на новом фото артистка показала, с чего зачастую начинается ее утро.

Конечно же, с "обнимашек" с любимой собачкой Мими! Настя опубликовала милый кадр со своей любимицей - она сидит на полу в красно-белом спортивном костюме и нежно обнимает собачку. На лице у Каменских легкий нюдовый макияж, а волосы свободно разбросаны по плечам.

"Утро начинается с Мими. Она сегодня особенно загадочная. Интересно, о чем она думает? Какие ваши варианты?" - прокомментировала исполнительница.

Особенно загадочная: Настя Каменских показала, с чего начинается ее утро

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры оценили чувство юмора Насти и принялись делиться своими вариантами, о чем же может думать Мими, не забывая отвешивать комплименты ее хозяйке.

  • Наверное эта прекрасная блондинка, мечтает о лете
  • Как жить дальше
  • Какие красивые
  • Опять дождь"
  • О тебе
  • Очень красивая фотография
  • Красотка
  • Может стрижку новую хочет?
  • Как мне повезло с хазяйкой. Она просто бомбезна)))
  • Думає про друга половинку для себе, вона ж дівчинка
  • Пушка
  • Жениха хочет
  • Загадочно смотрит вдаль))) мечтает о прогулке
  • Мими всегда такая грустная на фотках,прям жаль собаку, вот Рафик у Леси Никитюк всегда на позитиве, крутой чувак

Особенно загадочная: Настя Каменских показала, с чего начинается ее утро

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал Настю Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Настя Каменскихпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь