Настя, зупинись! Каменських блиснула пишними грудьми у відвертих образах

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка порадила шанувальникам починати день з любові до себе

Настя Каменських не збавляє обертів і на карантині, а в мережі почала з'являтися ще частіше. Співачка регулярно балує своїх численних шанувальників яскравими фото в ефектних образах, а також ділиться мотивуючими порадами і корисними лайфхаками. Під час самоізоляції артистка не забувала про спорт і старанно підтримувала форму - на думку деяких фанів, Настя навіть занадто схудла!

На нових фото в своєму Instagram Каменських постала в спокусливих луках з пікантним декольте, без сорому демонструючи свій пишний бюст. Так, сексапільна співачка позувала у чорній спідниці і чорному бюстгальтері з золотавими візерунками. Одну руку вона піднесла до своїх пишних кучерів, а другу уперла в стегно.

"Почніть новий день з любові до себе. Адже людина здатна сповна полюбити навколишній світ тільки коли полюбить самого себе", - порадила фанатам Настя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

А на наступному кадрі зірка підкорює променистою усмішкою - і знову-таки глибиною декольте! Красуня відображена в білому відвертому вбранні, масивних сережках і з ефектним макіяжем на обличчі.

"І не забувайте посміхатися", - підписала сонячне фото дружина Потапа.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знімки викликали бурхливу реакцію у прихильників співачки - в коментарях вони обсипають Настю компліментами, а деякі навіть турбуються, що вона вже занадто схудла і закликають зупинитися.

Настя, зупинись худнути! Ти, звичайно, прекрасна, але, блін, Настя, ти стаєш схожа на всіх і вже перестаєш бути особливістю!

Дуже крута

Яка красуня

Яка ти гарна дівчина

Богиня

У вас дуже гарні очі

Крута...діваха

Така гарнюня,

Секс

Чудова

Испаночка!

Шикарна, з Потапом ідеальна пара!!!

Настуня, ви дуже схудли!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала, з чого найчастіше починається її ранок.

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Автор: Lite