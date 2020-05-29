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Настя, зупинись! Каменських блиснула пишними грудьми у відвертих образах

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2020 - 11:32
Настя, зупинись! Каменських блиснула пишними грудьми у відвертих образах
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка порадила шанувальникам починати день з любові до себе

Настя Каменських не збавляє обертів і на карантині, а в мережі почала з'являтися ще частіше. Співачка регулярно балує своїх численних шанувальників яскравими фото в ефектних образах, а також ділиться мотивуючими порадами і корисними лайфхаками. Під час самоізоляції артистка не забувала про спорт і старанно підтримувала форму - на думку деяких фанів, Настя навіть занадто схудла!

На нових фото в своєму Instagram Каменських постала в спокусливих луках з пікантним декольте, без сорому демонструючи свій пишний бюст. Так, сексапільна співачка позувала у чорній спідниці і чорному бюстгальтері з золотавими візерунками. Одну руку вона піднесла до своїх пишних кучерів, а другу уперла в стегно.

"Почніть новий день з любові до себе. Адже людина здатна сповна полюбити навколишній світ тільки коли полюбить самого себе", - порадила фанатам Настя.

Настя, зупинись! Каменських блиснула пишними грудьми у відвертих образах

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

А на наступному кадрі зірка підкорює променистою усмішкою - і знову-таки глибиною декольте! Красуня відображена в білому відвертому вбранні, масивних сережках і з ефектним макіяжем на обличчі.

"І не забувайте посміхатися", - підписала сонячне фото дружина Потапа.

Настя, зупинись! Каменських блиснула пишними грудьми у відвертих образах

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знімки викликали бурхливу реакцію у прихильників співачки - в коментарях вони обсипають Настю компліментами, а деякі навіть турбуються, що вона вже занадто схудла і закликають зупинитися.

  • Настя, зупинись худнути! Ти, звичайно, прекрасна, але, блін, Настя, ти стаєш схожа на всіх і вже перестаєш бути особливістю!
  • Дуже крута
  • Яка красуня
  • Яка ти гарна дівчина
  • Богиня
  • У вас дуже гарні очі
  • Крута...діваха
  • Така гарнюня,
  • Секс
  • Чудова
  • Испаночка!
  • Шикарна, з Потапом ідеальна пара!!!
  • Настуня, ви дуже схудли!

Настя, зупинись! Каменських блиснула пишними грудьми у відвертих образах

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала, з чого найчастіше починається її ранок.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменськихобраз
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