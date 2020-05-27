Богиня! Настя Каменских в кроп-топе завела сеть соблазнительным танцем живота

Певица призвала поклонниц пробудить свою внутреннюю богиню
Настя Каменских на карантине отметила свой 33-й день рождения, а на днях еще и первую годовщину свадьбы с Потапом. Пара нежно поздравила друг друга в сети и уже по традиции устроила веселую домашнюю вечеринку в стильных нарядах. К слову, на самоизоляции певица также не забывала о тренировках и с удовольствием демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру. Так, в новом видеоролике в своем Instagram звезда устроила соблазнительные танцы!
Настя в джинсах скинни и белом вязаном кроп-топе исполняет танец живота под знаменитый хит Шакиры, пластично двигая бедрами в такт музыке и играя со своими волосами. Упругому прессу артистки действительно можно только позавидовать!
"Пробуди свою внутреннюю богиню", - призвала поклонниц Каменских.
Фанаты пришли в восторг от фигуры и хореографических способностей певицы и засыпали ее восхищенными отзывами.
Скриншот комментариев
Ранее Потап показал Настю Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной.
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Автор: Марина Настевич