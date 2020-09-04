Настя Каменских выпустила яркий клип A Huevo: микс украинской и мексиканской культур

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, представила новую испаноязычную песню и клип на нее A Huevo. Зажигательный ролик был опубликован на официальной странице артистки в Youtube и уже вызвал фурор в сети.

Отметим, что трек вошел в первый испаноязычный альбом Каменских Ecléctica. Название альбома выбрано не случайно, ведь значение слова Ecléctica — соединение различных стилей, идей, передает не только концепцию альбома, характер и настроение каждого трека, но и перекликается с главным месседжем творчества NK — создавать музыку без границ, сочетая в ней мировые культуры.

А выражение A huevo в переводе с мексиканского сленга означает "круто/офигенно". Новый клип — это феерия мексиканского праздника, украшенная нотками украинского колорита, ведь в песне есть и фразы на украинском языке.

Видео снимали еще до карантина, а режиссером выступил Леонид Колосовский. Это уже третья совместная работа Насти и Леонида в сольном проект NK. В клипе Настя предстала в четырех ярких и дерзких образах.

Настя Каменских восхитила дерзкими луками в клипе A huevo (фото: пресс-служба певицы)

"Я наслаждаюсь симбиозом таких колоритных культур, как украинской и мексиканской. Их яркое настроение присутствует в каждом треке моего нового альбома. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому", – признается Каменских.

Премьера испаноязычной пластинки Ecléctica состоится уже совсем скоро, 18 сентября.

Своими впечатлениями от новой видеоработы артистки фанаты принялись активно делиться в комментариях.

О_о как круто!!! такая танцевальная песня всем зайдет)) Очень радует, что в этом клипе меньше пошлостей чем в Елефанте. Супер! Картинка очень красивая, а Настя самая яркая звезда!!

Креативно и ярко. У Насти вырисовывается свой стиль, который ни на кого не похож на постсоветском пространстве, это интересно. Круто, когда артистка делает что-то непохожее на 90% русскоязычных певиц... Это и для дискотек, и для тик тока, и для людей-меломанов, которые любят что-то нестандартное.

Песня мне не очень понравилась. Но клип понравился. Позитивно. High. Сказочно, Сказка. - А этого нам не хватает. Мне нравится текст :)) . На красном кабриолете в Гвадалахару. Образ с мокрыми кудрями. Бюстье. Леопард, бахрома, кожа, Авангард - Спасибо

Шикарны и клип и песня Настя - one love

Ваууу нереально бомбический трек, клип просто огонь, просто шедевр. Мировой уровень

Очень нравится, NK на высоте. Клип и песня бомба

NK как всегда на высоте!!!! Достойная певица Мировых просторов!

Скриншот комментариев

Напомним. ранее Настя Каменских нарвалась на критику в сети из-за пикантных фото в купальнике, которые многим показались слишком вульгарными.