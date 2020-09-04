Настя Каменських випустила яскравий кліп A Huevo: мікс української та мексиканської культур

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, представила нову іспаномовну пісню і кліп на неї A Huevo. Запальний ролик був опублікований на офіційній сторінці артистки в Youtube і вже викликав фурор в мережі.

Зазначимо, що трек увійшов в перший іспаномовний альбом Каменських Ecléctica. Назву альбому обрано не випадково, адже значення слова Ecléctica — поєднання різних стилів, ідей, передає не тільки концепцію альбому, характер і настрій кожного треку, але і перегукується з головним меседжем творчості NK — створювати музику без кордонів, поєднуючи в ній світові культури.

А вираз A huevo в перекладі з мексиканського сленгу означає "круто/офігенно". Новий кліп — це феєрія мексиканського свята, прикрашена нотками українського колориту, адже в пісні є і фрази українською мовою.

Відео знімали ще до карантину, а режисером виступив Леонід Колосовський. Це вже третя спільна робота Насті і Леоніда в сольному проект NK. У кліпі Настя з'явилася в чотирьох яскравих і зухвалих образах.

Настя Каменських захопила зухвалими луками в кліпі A huevo (фото: прес-служба співачки)

"Я насолоджуюся симбіозом таких колоритних культур, як української і мексиканської. Їх яскравий настрій присутній у кожному треку мого нового альбому. Музика не має меж, як і моя любов до нового", – зізнається Каменських.

Прем'єра іспаномовної пластинки Ecléctica відбудеться вже зовсім скоро, 18 вересня.

Своїми враженнями від нової відеороботи артистки фанати почали активно ділитися в коментарях.

О_о як круто!!! така танцювальна пісня всім зайде)) Дуже радує, що в цьому кліпі менше непристойностей ніж у Елефанте. Супер! Картинка дуже гарна, а Настя сама яскрава зірка!!

Креативно і яскраво. У Насті вимальовується свій стиль, який ні на кого не схожий на пострадянському просторі, це цікаво. Круто, коли артистка робить щось несхоже на 90% російськомовних співачок... Це і для дискотек, і для твк струму, і для людей-меломанів, які люблять щось нестандартне.

Пісня мені не дуже сподобалася. Але кліп сподобався. Позитивно. High. Казково, Казка. - А цього нам не вистачає. Мені подобається текст :)) . На червоному кабріолеті в Гвадалахару. Образ з мокрими пасмами. Бюстьє. Леопард, бахрома, шкіра, Авангард - Спасибі

Шикарні і кліп і пісня Настя - one love

Ваууу нереально бомбічний трек, кліп просто вогонь, просто шедевр. Світовий рівень

Дуже подобається, NK на висоті. Кліп і пісня бомба

NK як завжди на висоті!!!! Гідна співачка Світових просторів!

Скріншот коментарів

Нагадаємо. раніше Настя Каменських нарвалася на критику в мережі через пікантні фото в купальнику, що багатьом здалися занадто вульгарними.