В купальнике и с арбузом: Настя Каменских нарвалась на критику из-за пикантных фото

Не все поклонники оценили смелые и сексапильные фото певицы
В конце лета Настя Каменских вместе с любимым мужем Потапом смогла вырваться на несколько дней в Турцию, где наслаждается морем и ласковым солнцем. По своему обыкновению, певица делится с поклонниками моментами из своей жизни и показывает свою похудевшую фигуру во всей красе. Однако последние фото артистки вызвали неоднозначную реакцию в сети.
Настя опубликовала в Instagram серию горячих фото, на которых она запечатлена в трендовом купаьнике с анималистическим принтом, который подчеркнул ее пышную грудь и красивый золотистый загар. Звезда дополнила пляжный лук подвесками на шее, а вот от макияжа решила отказаться.
При этом Каменских держит в руке кусочек арбуза, которых игриво облизывает и эротично смакует.
Настя Каменских завела сеть жаркими фото в леопардовом купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)
Пикантные кадры вызвали бурную реакцию у подписчиков: одни засыпали певицу комплиментами, другие же раскритиковали, заявив, что такие фото слишком вульгарные и пошлые.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Настя Каменских очаровала счастьем в Турции с Потапом и покорила пляжным фотосетом.
К слову, Настя Каменских в шелковом халатике с прозрачными вставками поделилась секретным ритуалом красоты.