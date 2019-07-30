Настя Ивлеева вызвала фурор в сети страстным поцелуем с Элджеем

Экс-ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева не очень часто балует своих поклонников фото в соцсетях, а тем более почти не показывает своего возлюбленного, популярного российского рэпера Элджея. Личная жизнь этой парочки вызывает огромный интерес у фанатов, однако они предпочитают особо не афишировать свои отношения. Лишь этим летом Настя порадовала совместным фото с бойфрендом с отдыха. Теперь же она пошла еще дальше и поделилась весьма горячим фото с парнем.

На снимке, который девушка выложила в своем Instagram, они с Алексеем (настоящее имя рэпера, - прим. ред.) слились в страстном поцелуе. Элджей стоит спиной к камере в кожаной куртке с яркими надписями, также видно часть лица Ивлеевой, которая с наслаждением закрыла глаза.

Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/nastyaivleeva)

Фото вызвало настоящий ажиотаж в сети и меньше чем за сутки набрало более 500 тысяч лайков и больше тысячи комментариев. Фолловеры умиляются очаровательной паре и просят публиковать побольше таких кадров.

Боже мой это так мило

Это как бы стильно модно молодежно

Очень хорошая пара

Люблю вас

Насть, а когда свадьба

Красавчик

Вы таааак смотритесь хорошо

Какие же вы классные

Красивые

Счастья вам, чтобы так было всегда

Господи котики наши любимые, нет, даже птенчикиии. Счастья вам и бесконечной неисчерпаемой любвиииииии, взаимопонимания и просто наслаждения

Слава Богу, вы вместе

Скриншот комментариев (instagram.com/nastyaivleeva)

Напомним, похудевшая Настя Ивлеева похвасталась фигурой в купальнике.

Ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.