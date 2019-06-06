Медовый месяц? Настя Ивлеева взбудоражила сеть редким фото с Элджеем

Фото: Настя Ивлеева (instagram.com/_agentgirl_)

Звездная парочка отправилась на отдых

Экс-ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева старается не афишировать свою личную жизнь и почти не показывает совместных фото с возлюбленным. При этом она уже больше года встречается с популярным российским рэпером Элджеем, что вызывает неподдельный интерес у поклонников. Своим новым фото в Instagram ведущая порадовала и заинтриговала фанатов.

Девушка поделилась редким снимком с любимым - на нем Настя без макияжа нежно обнимает Алексея (настоящее имя артиста) за плечи, а тот счастливо улыбается.

Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/_agentgirl_)

Похожее фото Элджей также опубликовал на своей страничке. Пара явно находится на отдыхе в теплых краях, однако никаких подписей к фото они оставлять не стали.

Фото: Настя Ивлеева и Элджей (instagram.com/sayonaraboy)

Более того - несколько месяцев назад Ивлеева засветила в сети кольцо, похожее на помолвочное, а на днях выложила видео из аэропорта, под которым написала, что летит в медовый месяц. Взбудораженные поклонники активно гадают, уж не поженились ли 28-летняя Настя и 24-летний Элджей тайком.

Совместное фото пары набрало более 1,8 миллиона лайков и тысячи умиленных комментариев.

"Боже, как я долго ждала ваше селфи... Теперь жду когда ты покажешь его в своем блоге"

"Делай побольше фото с Элджеем"

"Огонь пара"

"Оу май, в моей ленте огонь"

"Ай какие счастливые,аж дух захватывает.. Не слушайте никого,вы прекрасны:) бесконечного счастья вам,птенцы"

"Кайф смотреть на идеальные парочки"

"Какие вы классные"

"Да неужели фотка с ним"

"Адская смесь"

"Лучшая пара из всех"

"Ну котята"

"Какие зайки"

"Так долго ждали этого, что аш дух захватывает"

"Вы такие милые и непосредственные"

"Законно вообще быть такими классными?"

Скриншот комментариев (instagram.com/_agentgirl_)

Напомним, похудевшая Настя Ивлеева похвасталась фигурой в купальнике.

Ранее Настя Ивлеева полностью обнажилась в пикантном видео.

Кстати, Настя Ивлеева позабавила "посланием бывшему" в смешном видеоролике.